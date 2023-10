AVISO: Pressegespräch mit Familienministerin Susanne Raab am Montag, 30. Oktober 2023, 11.00 Uhr

Wien (OTS) - Am Montag, 30. Oktober 2023, um 11.00 Uhr, lädt Familienministerin Susanne Raab zu einem Pressegespräch zum Thema "Frauenbudget 2024". An dem Gespräch werden auch Sophie Hansal, Geschäftsleitung Netzwerk österreichischer Frauen- und Mädchenberatungsstellen und Ursula Kussyk, Geschäftsleitung der Fachberatungsstelle Frauen*beratung Notruf bei sexueller Gewalt Wien und Obfrau des Bundesverbands der Autonomen Frauenberatungsstellen Österreich, teilnehmen. Im Anschluss an das Pressegespräch besteht für elektronische Medien die Möglichkeit, O-Töne aufzunehmen.

Termin für Medien:

11.00 Uhr

PRESSEGESPRÄCH

Ort: Grete-Rehor-Saal, Palais Dietrichstein, Minoritenplatz 3, 1010 Wien (Einlass ab 10.15 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten.





HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie beim Betreten Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).

Rückfragen & Kontakt:

Bundespressedienst

+43 1 53115-202247