„Hohes Haus“ über aktuelle Konflikte und die daraus resultierende Sicherheitslage

Am 29. Oktober um 12.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Rebekka Salzer präsentiert das ORF-Parlamentsmagazin „Hohes Haus“ am Sonntag, dem 29. Oktober 2023, um 12.00 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Sorge um jüdisches Leben

Die politischen Ansprachen am Nationalfeiertag standen heuer ganz im Zeichen der aktuellen Konflikte und der daraus resultierenden Sicherheitslage. Sowohl Bundespräsident Alexander Van der Bellen als auch Bundeskanzler Karl Nehammer verurteilten in ihren Reden anlässlich der Angelobung der Rekruten am Heldenplatz den Angriff der Hamas auf Israel scharf. Auf der anderen Seite ist die Zahl der antisemitischen Vorfälle nach dem Hamas-Terrorangriff auf Israel in Österreich signifikant gestiegen, was große Besorgnis hervorruft. In mehreren österreichischen Städten waren zuletzt israelische Fahnen von Gebäuden gerissen worden. Zudem wurden bei Kundgebungen Parolen gerufen, die Israel zumindest indirekt das Existenzrecht absprechen. Eine mehr als beunruhigende Entwicklung. Claus Bruckmann berichtet.

Gast im Studio ist Martin Engelberg, Nationalratsabgeordneter der ÖVP

Neutralitäts-Debatte

Einen Tag vor dem Nationalfeiertag hat die FPÖ in einer Sondersitzung des Nationalrats den Umgang der Regierung mit der Neutralität kritisiert. Die FPÖ wirft der Regierung und dem Bundespräsidenten die „Zertrümmerung der Neutralität“ vor. In der Sitzung kam es zu heftigen Diskussionen rund um die Ukraine und Israel. Die Freiheitlichen fordern einen sofortigen Ausstieg aus den Russland-Sanktionen und ein Ende der militärischen Unterstützung für die Ukraine. Susanne Däubel hat die Nationalratssitzung verfolgt.

Tag der offenen Tür

Nach sieben Jahren gab es heuer wieder einen Tag der offenen Tür im Parlament, nachdem der Prunkbau an der Wiener Ringstraße jahrelang generalsaniert, renoviert und modernisiert wurde. Seit Wiedereröffnung im Jänner hat sich das Hohe Haus zu einem enormen Besuchermagnet entwickelt. Marcus Blecha war am Tag der offenen Tür dabei und hat mit Politikerinnen und Politikern sowie mit Besucherinnen und Besuchern gesprochen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at