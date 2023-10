SPORT AUSTRIA: BMF und ÖGK bringen Erleichterung: praxisnaher Leitfaden und FAQs jetzt verfügbar

Wien (OTS) - In Österreich sind rund 2 Millionen Menschen Mitglied in einem Sportverein. Mehr als 500.000 Menschen engagieren sich ehrenamtlich in Funktionen und übernehmen Verantwortung im Sport. Die Pauschale Reiseaufwandsentschädigung (kurz PRAE) dient als Hilfestellung im gemeinnützigen Vereinssport zur Abdeckung von Aufwandsentschädigungen im Zusammenhang mit der An- und Abreise zur Spiel- oder Trainingsstätte sowie zu Auswärtseinsätzen. Begünstigte sind Sportler:innen, Trainer:innen, Betreuer:innen und Schiedsrichter:innnen.

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK), das Bundesministerium für Finanzen (BMF) und die Bundes-Sportorganisation Sport Austria haben dazu gemeinsam den Leitfaden verständlich und praxisnah überarbeitet. Zusätzlich hat Sport Austria mit Steuerrechtsexpert:innen mit Steuerrechtsexpert:innen weitere praxisnahe Fragen aufbereitet und als FAQ veröffentlicht: https://www.sportaustria.at/prae



Finanzminister Magnus Brunner: „Durch die Erhöhung der Pauschalen Reiseaufwandsentschädigung stellen wir den Übungsbetrieb in den Vereinen sicher. Damit stärken wir den Amateur- und Breitensport und ermöglichen es den Vereinen, die Trainerinnen und Trainer in den Vereinen zu halten. Mit der erhöhten PRAE und der ebenfalls erhöhten Sportförderung stützen wir das ehrenamtliche Vereinswesen in Österreich."

ÖGK-Obmann Andreas Huss: „Die PRAE ist neben dem Wettkampfsport auch für den Amateur- und besonders für den Breitensport eine wichtige Stütze. So können seitens der Vereine auch gesundheitsförderliche Sportangebote qualitätsvoll und nachhaltig angeboten werden. In gemeinsamen Projekten mit den Vereinen baut auch die ÖGK das niederschwellige Bewegungsangebot für Menschen aus, die nicht an Leistungssport und Wettkampf interessiert sind, sich aber gesund bewegen wollen. Trainer:innen und Betreuer:innen für Breitensport und Bewegung werden damit von der PRAE genauso unterstützt wie jene im Wettkampfsport."

Sport Austria-Präsident Hans Niessl: "Ich freue mich, dass durch einen sehr guten Austausch mit der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) und dem Bundesministerium für Finanzen (BMF) ein praxistauglicher Leitfaden für die Anwendung der PRAE entwickelt werden konnte. Die Anhebung der PRAE ist ein wichtiger Impuls für den gemeinnützigen Vereinssport, weil sie den Sportbetrieb absichert und damit zur Aufrechterhaltung der Vielfalt unserer Sportkultur beiträgt. Für ihre Umsetzung im Sport-Alltag war uns wichtig, einerseits die nötige Transparenz zu bewahren, aber überbordende Bürokratie zu vermeiden, damit die ohnehin schon stark belasteten Ehrenamtlichen nicht irgendwann die Freude an ihrer Tätigkeit verlieren. Das ist durch diesen Leitfaden gelungen. Dafür möchte ich mich im Namen des organisierten Sports herzlichst bedanken."

Pauschale Reiseaufwandsentschädigungen (kurz PRAE) sind seit 1. Jänner 2023

bis zu 120 Euro pro Einsatztag (vorher 60 Euro)

maximal 720 Euro monatlich (vorher 540 Euro)

steuer- und sozialversicherungsfrei.

Weitere Informationen zur PRAE: https://www.sportaustria.at/prae

