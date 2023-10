September bringt deutliches Nächtigungsplus in Niederösterreich

LH Mikl-Leitner: „Tourismus feiert trotz der aktuell schwierigen Rahmenbedingungen ein überaus erfolgreiches Comeback“

St. Pölten (OTS) - Der schöne Herbstbeginn beschert dem Tourismus in Niederösterreich ein „Sommerliches Hoch“: Allein im September wurden 759.300 Nächtigungen verbucht, das sind um 7,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Gesteigert hat sich im September sowohl die Zahl der Nächtigungen durch Gäste aus dem Inland (plus 5,2 Prozent) als auch aus dem Ausland (plus 12,4 Prozent). Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass die Zahl der Nächtigungen sogar das Vorkrisen-Niveau von 2019 übersteigt (739.989 Nächtigungen). Das lässt gute Zahlen für die gesamte Sommersaison erwarten. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ist erfreut: „Traditionell zählen die Sommerferien zu den nächtigungsstärksten Monaten. Heuer hat der warme September die Sommersaison erfolgreich verlängert: Fast 760.000 Nächtigungen wurden in unserem Bundesland verzeichnet, das ist ein schönes Plus von 7,7 Prozent im Vergleich zum September 2022 und sogar noch höher als im September 2019, unserem bisher erfolgreichsten Tourismusjahr überhaupt. Dieses Sommer-Hoch lässt außerdem für die gesamte touristische Sommersaison (Mai bis Oktober) gute Zahlen erwarten: Von Mai bis September liegen wir bei starken 8,8 Prozent mehr als im Vorjahr, das sind fast vier Millionen Nächtigungen seit Mai.“

Seit Jahresbeginn wurden laut erster Hochrechnung der Statistik Austria bereits 5.814.100 Nächtigungen in Niederösterreich verzeichnet, das ergibt ein Plus von 13,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zugenommen haben einerseits die Nächtigungen durch Gäste aus dem Inland (plus 8,1 Prozent), aber auch jene aus dem Ausland (24,5 Prozent). „Wunderbar! Der niederösterreichische Tourismus feiert trotz der aktuell schwierigen Rahmenbedingungen ein überaus erfolgreiches Comeback“, so Mikl-Leitner. „Fast ein Viertel mehr ausländische Gäste als im Vorjahr und auch bei den inländischen Nächtigungen ein schönes Plus von über acht Prozent beweisen, wie schön und erlebenswert Niederösterreich ist, und wie gut die Angebote auch bei den Gästen ankommen.“ Nur 3,4 Prozent trennen diese Nächtigungszahlen damit vom Vergleichszeitraum 2019, dem bisherigen Rekordjahr in der niederösterreichischen Tourismusgeschichte.

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung betont:

„Naturerlebnis und Erholung, Wandern und Radfahren punkten bei unseren Gästen natürlich auch im Herbst, und der heurige September war für all diese Vorhaben ideal. Dazu kommen die vielen hochwertigen Kulturveranstaltungen, deren Besuch sich ohnehin bei jedem Wetter lohnt, und der legendäre Weinherbst Niederösterreich, bei dem sich die Gäste auch heuer wieder von der Qualität der Weine, der Kulinarik und dem kulturellen Rahmenprogramm überzeugen konnten.“

In Niederösterreich, wo gestern die Herbstferien begonnen haben, gibt es auch für spätentschlossene Urlaubsgäste oder alle, die nur Zeit für einen oder mehrere Ausflüge haben, mehr als genug Möglichkeiten. Ob ein Kurzurlaub im Helenental oder eine Wanderung mit „G´schichten aus dem Wienerwald“, ein dreitägiges „Tiererlebnis im Waldviertel“ oder ein Besuch bei den „Waldviertler Handwerkswoche(n)“, für kleine und große Gäste gibt es attraktive Angebote. Eine genussvolle Auszeit zu zweit oder Badespaß in der Kinder Wasserwelt verspricht z.B. das Weinviertel, in den Wiener Alpen könnte es eine 3-Tages-Luftkur und Familienabenteuer „Entlang des Wildwassers“ oder ein „Rax-Alpaka-Package“ mit tierischer Begleitung sein, im Mostviertel ein „Wildes Wunder“-Kurzurlaub mitten in der Natur oder ein Genussurlaub, wo sich „Alles (um die) Birne“ dreht. In der Donau-Region können Kinder rund um Halloween Gruselspaß auf Schloss Hof oder im schlossORTH Nationalpark-Zentrum erleben, für größere Urlaubsgäste bietet sich z.B. eine herbstliche Wanderung am Welterbesteig Wachau für „Bergfexe und Weinliebhaber“ an.

Mehr Ideen und Ausflugstipps für den Herbsturlaub in Niederösterreich finden sich auf www.niederoesterreich.at.

