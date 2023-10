Kaineder: Bodenschutzstrategie: Oberösterreich muss schleunigst seinen Kurs ändern und Blockadehaltung aufgeben

2,5 Hektar-Ziel ist wichtig und richtig

Linz (OTS) - Mit Bedauern vernahm Umwelt- und Klima-Landesrat Stefan Kaineder die jüngsten Meldungen um die österreichweite Bodenschutzstrategie. In diesen wird davon berichtet, dass insbesondere Oberösterreich konkrete Zielvereinbarungen torpediere und es so zu keiner Einigung auf eine nationale Bodenschutzstrategie kommen könne.

„Gerade als Bundesland, das mittlerweile für seine Bodenschutzsünden und zweifelhaften Widmungen – Stichwort Ohlsdorf – bekannt geworden ist, müssen wir umso mehr für echten Bodenschutz eintreten“, betont Kaineder. „Es kann nicht sein, dass wir immer noch unsere fruchtbarsten Äcker zubetonieren und unsere CO2-speichernden Wälder abholzen. Stattdessen gehören Baulandreserven aktiviert, Leerstände genutzt und sinnvoll nachverdichtet“, so Kaineder weiter.

Das Ziel der Bundesregierung, maximal 2,5 Hektar Boden pro Tag zu verbrauchen, sei wichtig und richtig, betont Kaineder. „Ich appelliere an meine Kolleg:innen in der Landesregierung, diese Blockade endlich zu lösen und konstruktiv an den Verhandlungen teilzunehmen“, so Kaineder abschließend.

