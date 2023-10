Voglauer: Gemeindebund und Oberösterreich müssen Blockade-Haltung bei Bodenschutz-Strategie aufgeben

Grüne: Es geht um nicht weniger als die Lebensgrundlage unserer Kinder und Enkelkinder

Wien (OTS) - „Werner Kogler hat völlig Recht. Es ist Zeit, das ungezügelte Zubetonieren zu beenden. Wir wollen Österreich vom Hintertreffen beim Bodenschutz endlich nach vorne bringen. Deshalb kämpfen wir Grüne auf allen Ebenen für eine Bodenschutz-Strategie mit dem verbindlichen Ziel, den täglichen Flächenfraß in Österreich auf höchstens 2,5 ha zu begrenzen“, sagt OIga Voglauer, Generalsekretärin der Grünen. Aktuell werden in Österreich rund 12ha an gesunden Böden pro Tag verbraucht. Das entspricht in etwa einer Fläche von 16 Fußballfeldern.



„Dass sich der oberösterreichische Landesrat Markus Achleitner hinstellt, und die wichtige Zielvorgabe als ,unrealistisch, skurril und theoretisch‘ bezeichnet, ist angesichts der Tatsache, dass Oberösterreich Schlusslicht beim Bodenschutz in Österreich ist, eine Chuzpe sondergleichen. Achleitner und die oberösterreichische Landesregierung sind gefordert, endlich ihre Aufgaben wahrzunehmen statt sich weiter als Blockierer zu betätigen“ meint Voglauer und ergänzt: „Aber auch der Gemeindebund muss sich seiner Verantwortung bewusstwerden. Schließlich ist er beim Bodenschutz in den vergangenen Monaten nur durch schwindlige Umwidmungsdeals durch den (Noch?)-Präsidenten Alfred Riedl medial

aufgefallen. Mit einem klaren und verpflichtenden Zielwert können wir dem ausufernden Flächenfraß in Österreich Einhalt gebieten.“



„Wie beim Klimaschutz haben wir auch beim Bodenschutz keine Zeit zu verlieren, aber Chancen zu gewinnen. Denn beim Bodenschutz geht es um die Wiesen, auf denen unsere Kinder spielen und die Äcker, auf denen unser Gemüse wächst. Darüber hinaus ist Bodenschutz auch Klimaschutz, weil gesunde Böden CO2 speichern. Und er ist auch Hochwasserschutz. Schließlich versickert der Regen im Boden, während Beton keinen einzigen Tropfen Wasser aufnehmen kann. Es geht also schlicht um nicht weniger als die Lebensgrundlage unser Kinder und Enkelkinder. Wenn wir aber so weiter zubetonieren wie bisher, wird davon irgendwann nicht mehr viel übrig sein“, schließt Voglauer.

