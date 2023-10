Ab heute wieder „Wachau in Echtzeit“

Auftakt mit „kawwawöaschns“ auf der Burgruine Aggstein

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit „kawwawöaschns“ und damit Wienerischen Versionen internationaler Pop-Hits eröffnen Wolf Bachofner, Andy Radovan, Christian Wendt und Martin Payr am heutigen Freitag, 27. Oktober, ab 19.30 Uhr im Rittersaal der Burgruine Aggstein das diesjährige Festival „Wachau in Echtzeit“.

Bereits morgen, Samstag, 28. Oktober, folgt zunächst ab 13.30 Uhr von der Kartause Aggsbach aus der Kulturausflug „Von Schwarzen Grafen, Katzenköpfen und Karfunkelsteinen. Ein romantisches Tal im Dunkelsteinerwald“ mit Marcus Zuba und Kajetan Dick, ehe ab 20 Uhr in der Kulturwerkstatt Tischlerei Melk „Kerouac Slam“, eine Hommage an die Beat-Poet-Legende Jack Kerouac mit Michael Smulik, Reinhold G. Moritz, Alexandra Maria Timmel, Fritz Rainer, Paul Hondl, Ronald Bergmayr und Wilfried Modlik, auf dem Programm steht.

„Wannst net sterbst seh ma uns im nächsten Herbst“ nennt sich ein witzig-skurriler Theaterabend zu Allerseelen am Donnerstag, 2. November, im Kellergewölbe des Klosters Und, wo sich Martina Spitzer und Johanna Orsini ab 19.30 Uhr Elfriede Gerstl widmen. Am Freitag, 3. November, singt Timna Brauer, begleitet von Jannis Raptis an der Gitarre, ab 19.30 Uhr im Schloss Spitz in memoriam Arik Brauer die bekanntesten Lieder ihres Vaters und liest aus seinen Memoiren „Die Farben meines Lebens“.

„Klassische Schinken neu aufgeschnitten“ lautet das Motto am Donnerstag, 9. November, in der Kulturwerkstatt Tischlerei Melk, wenn der Regisseur Henry Mason und sein Ensemble ab 20 Uhr in der „Schauküche Shakespeare“ William Shakespeares „Maß für Maß“ durchleuchten. „Herzensschlampereien“ und damit einen sehr persönlichen Soloabend über Liebe und Triebe bietet dann Christian Dolezal am Freitag, 10. November, ab 19.30 Uhr in der Location Lorenz Wachau in Leiben.

Am Sonntag, 19. November, stehen ab 14 und 16 Uhr in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Emmersdorf die musikalische Kirchenführung „Uns die Himmlisch Freud verleih', St. Nikolaus!“ mit Norbert Hauer und dem Organisten Florian Neulinger auf dem Programm. „Vivat Wein“ bringt am Freitag, 24. November, ab 19.30 Uhr im Weingut Polz in Rührsdorf Heiteres, Wissenswertes und literarisch Aufbereitetes zum und über den Wein mit Martin Weinek, Alex Simon, Andreas Lindenbauer und Joe Pinkl.

Am Sonntag, 26. November, lesen Aglaia Szyszkowitz und Walter Sittler ab 18 Uhr im Barockkeller von Stift Melk aus Daniel Glattauers Roman „Gut gegen Nordwind“. Am Donnerstag, 30. November, starten Julia Lacherstorfer, Miriam Adefris und Lukas Froschauer um 19.30 Uhr im Haus der Regionen in Krems/Stein ihr transkulturelles Musikprojekt „Nachbarin“. Den Festivalausklang am Samstag, 2. Dezember, bestreiten die Intendantin Ursula Strauss und Ernst Molden, die ab 19.30 Uhr im Klangraum Krems Minoritenkirche in ihrem Programm „Oame Söö“ neue Songs über alte Sagen und Mythen zu Gehör bringen.

Nähere Informationen und Karten bei Wachau Kultur Melk unter 02752/54060, e-mail office @ wachaukulturmelk.at und www.wachauinechtzeit.at.

