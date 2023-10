Streetart Workshop bei Viennabase19

Viennabase ermöglichte den Bewohner*innen, die Fassade ihres Studierendenheims selbst zu gestalten.

Wien (OTS) - Im Rahmen des Projektes Kaiserschild Walls of Vision organisierte die Kaiserschild Stiftung für die Bewohner*innen von Viennabase einen kostenlosen Streetart Workshop mit den Künstlerinnen Linda Steiner und Käthe Löffelmann. An zwei Halbtagen wurden Wandflächen am Vorplatz des Studierendenheims Viennabase in der Gymnasiumstraße 85 im 19. Wiener Gemeindebezirk künstlerisch gestaltet.

Street Art im Studentenwohnheim verbindet Kunst und Architektur

Im Projekt Kaiserschild Walls of Vision werden Street Artists eingeladen, Gemälde aus der Kunstsammlung der Kaiserschild-Stiftung in Form von Murals neu und zeitgemäß zu interpretieren. Die letzte Fassadengestaltung dieser Art entstand am Viennabase-Studierendenheim in der Gymnasiumstraße 85. Nun hatten die Bewohner*innen des Hauses im Rahmen des Projekts der Kaiserschild-Stiftung die Möglichkeit, einen weiteren Teil der Fassade selbst zu gestalten.

Der nun durchgeführte Workshop ermöglichte den Bewohner*innen, mehr über die Interpretation und Entstehung dieses Fassadengemäldes zu erfahren und selbst ein Kunstwerk auf einer Fläche des Viennabase-Areals zu gestalten. Zuvor vermittelten die Künstlerinnen Linda Steiner und Käthe Löffelmann theoretische Grundlagen, Techniken und Materialwissen zu Streetart. Darüber hinaus gaben Linda Steiner und Käthe Löffelmann Einblicke in ihre Arbeit. Ausgangspunkt war auch hier die Auseinandersetzung mit einem Gemälde aus dem 17. Jahrhundert aus der Kunstsammlung der Stiftung – „Bauernschenke“ von David Teniers dem Jüngeren, das in der Alten Galerie im Grazer Schloss Eggenberg zu sehen ist.

„Mit Kaiserschild Walls of Vision setzt die Kaiserschild-Stiftung Gemälde aus ihrer Kunstsammlung in neue Kontexte. Diese Werke entstehen im öffentlichen Raum und es ist uns als Stiftung ein Anliegen, die Öffentlichkeit, insbesondere die Bewohner*innen der Gebäude einzubeziehen, an denen die Fassadengemälde entstehen. Das ist in der Kooperation mit Viennabase toll gelungen“, so Sandra Sonnleitner, Geschäftsführerin der Kaiserschild-Stiftung.

„Junge Menschen wollen sich mit Botschaften und Statements in ihrer Stadt ausdrücken und ihr unmittelbares Lebensumfeld mitgestalten. Wir freuen uns daher, dass wir durch die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Kaiserschild-Stiftung den Bewohner*innen der Viennabase die Möglichkeit bieten konnten, sich aktiv an einem Kunstprojekt zu beteiligen und damit ihrem Zuhause auf Zeit und dem gesamten Grätzel einen Mehrwert zu geben“, sagt Alexandra Radl-Hanzal, Geschäftsführerin der Viennabase.

Über Viennabase

base - homes for students GmbH bietet zu günstigen Preisen in Wien unter der Dachmarke Viennabase insgesamt rund 1.600 moderne und komfortable Apartments in vier Studierendenheimen an. Seit 1963 wohnen, leben und lernen bei Viennabase Studierende aller Nationen und unterschiedlichster Studienrichtungen miteinander. Die vier Heime liegen in attraktiver Lage in den Bezirken 11, 19 und 22 und sind optimal ans öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Zur Auswahl stehen verschiedene Zimmerkategorien – vom Einzelzimmer bis zum privaten Miniapartment, allesamt voll möbliert. Mehr Informationen auf www.viennabase.at.

Über die Kaiserschild-Stiftung

Die Kaiserschild-Stiftung engagiert sich in den Bereichen Bildung, Forschung und Kunst. Auftrag der Stiftung im Bereich Kunst ist es zum einen, die Kunstsammlung ihres Stifters Dr. Hans Riegel zu pflegen, zu erhalten und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Zum anderen unterstützt die Stiftung zeitgenössische Formen der Bildenden Kunst. Mehr Informationen auf www.kaiserschild-stiftung.at.

Pressefotos:

Fotos zur Aussendung sind im Presse-Bereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Sandra Sonnleitner

Geschäftsführerin Gemeinnützige Privatstiftung Kaiserschild

T: +43 (0)1 9346 989 201

E. sandra.sonnleitner @ kaiserschild-stiftung.at www.kaiserschild-stiftung.at



Mag.a Alexandra Radl-Hanzal

Viennabase Geschäftsführerin

T: +43 (0)1 369 54 90

E: alexandra.radl-hanzal @ viennabase.at

www.viennabase.at



Claude Brauchbar

Wien Holding – Corporate Communications

Tel.: 01 408 25 69 – 29

E-Mail: c.brauchbar @ wienholding.at

www.wienholding.at