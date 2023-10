Kronehit Beatpatrol Festival 2023: Ausverkauftes Musik-Spektakel und Vorfreude auf 15-jähriges Jubiläum 2024

Zum zweiten Mal in Folge war das Kronehit Beatpatrol Festival am 25.10. in der Marx Halle ausverkauft. 2024 feiert das Festival sein 15-jähriges Bestehen mit einigen Überraschungen.

Wien (OTS) - Das Kronehit Beatpatrol Festival 2023 lockte die Fans der elektronischen Musik erneut in den dritten Wiener Gemeindebezirk. Zu einem hochkarätigen Line-up auf drei Floors wurde die Nacht zum Nationalfeiertag durchgetanzt. Star-DJs wie Timmy Trumpet, Meduza und Chase & Status sorgten dabei für reichlich Stimmung unter den Feiernden.

Das Resümee des Veranstalters: „Wir sind überwältigt, nun zum zweiten Mal in Folge 'Sold Out' vermelden zu dürfen. Das Kronehit Beatpatrol gehört definitiv zu den Fixpunkten der heimischen Festivallandschaft und ist aus dieser nicht mehr wegzudenken.“

Auch das DJ- und Produzentenduo Camo & Krooked, das bereits zu den Stammgästen des Kronehit Beatpatrol Festivals zählt, äußerte sich begeistert: "Wie jedes Mal war es auch dieses Jahr ein absolutes Highlight, unsere Fangemeinde in der Bundeshauptstadt auf unserer musikalischen Reise mitnehmen zu dürfen."

Ein Grund zum Feiern ist auch das 15-jährige Bestehen des Kronehit Beatpatrol Festivals im Jahr 2024, wo sich die Besucherinnen und Besucher neben vielen Top Acts auch auf einige Überraschungen freuen dürfen. Als Neuerung findet das Festival am Samstag, den 26. Oktober 2024 statt und bietet den Gästen ein verlängertes Festivalerlebnis unter dem Motto "15 Jahre Kronehit Beatpatrol - 15 Stunden Party".

Der Ticketvorverkauf für das KRONEHIT BEATPATROL FESTIVAL 2024 startet bereits am Montag, den 30.10.2023 um 18 Uhr mit SUPER EARLY BEAT TICKETS zum Preis von 69,90 Euro sowie SUPER EARLY BEAT VIP TICKETS um 129,90 Euro unter www.beatpatrol.at.

Das Kronehit Beatpatrol Festival bleibt weiterhin ein absolutes Highlight unter allen Festivalbegeisterten und verspricht auch im Jubiläumsjahr ein Musikerlebnis der Extraklasse, denn … THE BEAT GOES ON!

Rückfragen & Kontakt:

Julia Fischer

julia @ whouse.at