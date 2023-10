„Heimat Fremde Heimat“ über Willkommenskultur in Zeiten von Fachkräftemangel

Am 29. Oktober um 13.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Ajda Sticker präsentiert das ORF-Magazin „Heimat Fremde Heimat“ am Sonntag, dem 29. Oktober 2023, um 13.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Willkommenskultur in Zeiten von Fachkräftemangel

Das Rennen um den Zuzug qualifizierter Arbeitskräfte hat längst begonnen: Österreich wird sich in den kommenden Jahren der europäischen Konkurrenz um die besten Köpfe stellen müssen. In Kärnten haben Wirtschaftstreibende allerdings schon vor langer Zeit eine Initiative gesetzt, um für Zuzug aus dem Ausland attraktiv zu sein. 45 Unternehmen aus unterschiedlichen Bereichen wie Industrie, Gesundheit oder Bildung schlossen sich 2009 zusammen und gründeten das Carinthian International Center (CIC). Sogenannte Expats – international tätige Fachkräfte – und deren Familien werden hier umfassend betreut. Dazu gehören Hilfe bei Fragen der Bürokratie, Unterstützung beim Netzwerken und Begleitung beim Ankommen in der Gesellschaft. Ein Bericht von Tatjana Koren.

Magazin „biber“ vor dem Aus

Im Dezember erscheint die letzte Ausgabe des „biber“ – nach 16 Jahren wird das Wiener Gratismedium eingestellt. Das Magazin war speziell für Zugewanderte der zweiten und dritten Generation konzipiert, die in Österreich geboren und aufgewachsen sind. Es bot nicht nur spannende Reportagen für migrantische Jugendliche, sondern öffnete auch Journalistinnen und Journalisten mit Migrationsbiografie die Türen zur Medienwelt. Adriana Jurić hat mit ehemaligen „biber“-Redaktionsmitgliedern gesprochen, um zu erfahren, wie das Magazin deren beruflichen Werdegang geprägt hat und welchen Einfluss es auf die österreichische Medienlandschaft hatte.

Ein TikTok-Song aus Linz geht um die Welt

Helikopter, Helikopter – mit diesen Worten wurde der Linzer Fadil Fazlija auf den Social-Media-Plattformen TikTok und Instagram über Nacht weltberühmt. Sein Lied wurde nämlich zum viralen Sound, den Millionen von Menschen als Vertonung unter ihre Tanzvideos legten. Es dauerte nicht lange, bis auch Prominente wie die Kardashians, Britney Spears oder David Guetta zu Fazlijas Hit in den sozialen Medien tanzten. Doch wer steht hinter dem TikTok-Sound? Samuel Mago besuchte Fazlija – einen bosnischen Rom, der in den 1990er Jahren vor dem Krieg in Jugoslawien mit seiner Familie nach Österreich flüchtete – in seiner neuen Heimatstadt Linz. Dort wurde der Sänger kürzlich zum Kulturbotschafter des Landes Oberösterreich ernannt.

