WIR BEWEGEN ÖSTERREICH: Rund 1 Million Bewegungsminuten haben die Österreicherinnen und Österreicher am Nationalfeiertag eingemeldet

Gelungener Start für die neue Bewegungsinitiative des ORF

Wien (OTS) - Die von nun an jährlich stattfindende Bewegungsinitiative WIR BEWEGEN ÖSTERREICH für ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober 2023, war ein voller Erfolg. Die 35.000 teilnehmenden Personen haben gemeinsam am gestrigen Aktionstag eine Gesamtanzahl von 983.432 Bewegungsminuten über die „spusu Sport“-App oder via helfen.ORF.at und helfen @ orf.at eingemeldet.

Jährliche Bewegung für den guten Zweck

WIR BEWEGEN ÖSTERREICH findet ab 2023 jährlich am Nationalfeiertag statt und will die Menschen in Österreich zu Bewegung und Sport motivieren. Die Art der Bewegung ist dabei frei wählbar, eine Wanderung oder ein Spaziergang zählen ebenso zum Gesamtergebnis wie ein Lauf, eine Radfahrt, eine Fahrt mit dem Handbike oder eine sportliche Gruppenaktion. Ein besonderer Event im Rahmen von WIR BEWEGEN ÖSTERREICH war in diesem Jahr eine Runde um die Wiener Ringstraße um 14.00 Uhr mit Philipp Jelinek („Fit mit Philipp“), bei der mehr als 5.000 Personen aktiv teilnahmen.

Der ORF unterstützte in allen seinen Medien

Der ORF unterstützte WIR BEWEGEN ÖSTERREICH in allen seinen Medien (Fernsehen, Radio, online) und Landesstudios. Der ORF machte in Fernsehen und Radio mit Spots auf die Aktion aufmerksam und wies auch auf seinen Social-Media-Kanälen auf die Bewegungsinitiative hin. Die redaktionelle Berichterstattung der ORF-2-Daytime-Formate griff ebenso wie ORF SPORT + die Aktion thematisch auf. Auch in „Fit mit Philipp“ wurde die Bewegungsinitiative mehrfach vorgestellt. Informationen fanden sich weiters im ORF TELETEXT auf Seite 686 und sind nach wie vor unter helfen.ORF.at aufrufbar.

Die Kooperationspartner von WIR BEWEGEN ÖSTERREICH

WIR BEWEGEN ÖSTERREICH ist eine jährlich stattfindende Initiative von ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH in Zusammenarbeit mit Österreichs Sportverbänden und Sportvereinen (Sport Austria, mit den Sport-Dachverbänden ASKÖ, ASVÖ, SPORTUNION sowie deren Plattform „Fit Sport Austria“ mit der Aktion „50 Tage Bewegung“ und den Partnern Fonds Gesundes Österreich und VAVÖ), dem Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport sowie spusu.

Über ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH

ÖSTERREICH HIFLT ÖSTERREICH ist eine Initiative des ORF gemeinsam mit Österreichs führenden Hilfsorganisationen und wurde 2020 als Reaktion auf die Corona-Krise ins Leben gerufen. Auch in den gegenwärtigen und zukünftigen inländischen Krisen- und Katastrophenzeiten werden mit Hilfe der Spenderinnen und Spender Menschen in Österreich unterstützt.

Um für ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH zu spenden, gibt es mehrere Möglichkeiten: Über die von A1 kostenlos zur Verfügung gestellte Spendennummer 0800 664 2023, per Erlagschein oder Online-Überweisung. Alle Informationen finden sich unter helfen.ORF.at und im ORF TELETEXT auf Seite 685.

Spendenkonto von ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH: IBAN: AT06 2011 1800 8076 0700

Mehr Informationen zu ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH und der Initiative WIR BEWEGEN ÖSTERREICH finden sich unter helfen.ORF.at.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at