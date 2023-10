FPÖ – Schmiedlechner: Pestizidbelastetes und gentechnikverändertes Getreide aus Ukraine gefährdet unsere Konsumenten!

Wann schützen ÖVP und Grüne unsere Konsumenten und Bauern endlich?

Wien (OTS) - „Warum schützen ÖVP und Grüne unsere Konsumenten und Bauern nicht? Wir warnen bereits seit Monaten vor mit Pestiziden belastetem und gentechnisch verändertem Getreide aus der Ukraine. Andere Länder machen es vor und haben den Import bereits verboten, um ihre Konsumenten und ihre Landwirtschaft zu schützen. Es geht um Gesundheit und den Schutz der Konsumenten!“, so der freiheitliche Agrarsprecher NAbg. Peter Schmiedlechner.

Schmiedlechner kritisierte, dass das importierte Getreide nicht nur mit Pestiziden verseucht, sondern oft auch mit Pilzen belastet ist. „Untätigkeit auf allen Ebenen – Gesundheitsminister Rauch wäre auf der einen Seite für die Gesundheit der Menschen, auf der anderen Seite für die Kennzeichnung von Lebensmitteln zuständig. Wann werden die schwarz-grünen Genossen endlich munter und schützen unsere Konsumenten?“, ärgerte sich der Freiheitliche.

„Sobald Getreide in Österreich vermahlen oder in der Futtermittelindustrie verarbeitet wird, gilt es als österreichische Qualität. Das ist Betrug am Konsumenten und an der heimischen Landwirtschaft! Und das decken diese schwarz-grünen Genossen. Unseren Konsumenten wird somit eine schlechte Qualität aufgetischt, umso lächerlicher ist der Vorschlag der schwarz-dominierten Landwirtschaftskammer mit der Ausweitung des AMA-Gütesiegels auf Getreide. Wieder mehr Bürokratie, wieder mehr Versorgungsposten für ÖVPler und wieder mehr Knechtschaft für Österreichs Landwirte!“, kritisierte der freiheitliche Agrarsprecher. „Das bringt alles nichts! Die Bauern werden mit Zwangsbeiträgen abkassiert und die Verarbeiter machen weiter gute Geschäfte mit ukrainischem Getreide!“

„Nur ein Import-Verbot von ukrainischem Getreide und eine umfassende durchgängige Herkunftskennzeichnung schützen die Konsumenten. Nur so werden Österreicher vor dem Pestizid-Getreide geschützt und nur so weiß der Konsument, woher sein Essen kommt. Bei den Gütesiegeln ist die Herkunft schnell verschleiert!“, erklärte Schmiedlechner.

