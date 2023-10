Herbstferien-Programm im Museum Niederösterreich

Kreativstationen, Familienführungen, Museumsakademie und mehr

St. Pölten (OTS/NLK) - Kreativstationen, Familienführungen, eine „Museumsakademie für Kids“ und einen „KiJuBuTAG für Familien“ samt Lesung umfasst das Herbstferien-Programm im Museum Niederösterreich in St. Pölten mit seinem Haus der Geschichte und dem Haus für Natur; während der Ferien ist zusätzlich auch am Montag, 30. Oktober, geöffnet.

Bis Allerseelen, Donnerstag, 2. November, stehen dabei täglich ab 14 Uhr Familienführungen abwechselnd durch die beiden Häuser und die insgesamt fünf laufenden Ausstellungen auf dem Programm. Ebenfalls täglich können von 13 bis 17 Uhr bei Kreativstationen die Tiere des Jahres - Haselmäuse, Posthornschnecken, Huchen, Feuersalamander, Kleine Wasserfrösche, Braune Langohren, Braunkehlchen und Signalkrebse - gebastelt werden.

Die „Museumsakademie für Kids“ richtet sich heute, Freitag, 27., am Montag, 30., und Dienstag, 31. Oktober, jeweils von 10 bis 12 Uhr an junge Forscher und Forscherinnen zwischen sieben und zwölf Jahren. Auch dabei gibt es für jeden Termin ein eigenes Thema: In der ersten Ausgabe geht es um Spuren von Tieren, im zweiten Workshop um Sommerurlaub auf dem Land und beim dritten Termin um die Kommunikation von Tieren und Pflanzen.

Dienstag, der 31. Oktober, steht zudem als „KiJuBuTAG für Familien“ ganz im Zeichen von Halloween, u. a. liest Christoph Mauz, KiJuBu-Intendant und Jugendbuchautor, für Kinder ab acht Jahren „Gruseliges zum Schlottern und Kichern“.

Interaktive Erlebnisse zur Kulturgeschichte des Urlaubs verspricht die neue Sonderausstellung „Zimmer frei! Urlaub auf dem Land“, in der man u. a. Koffer in den Kofferraum schlichten, auf den Sitzen eines Opel Rekord E1 Platz nehmen, Brettspiele spielen und Urlaubs-Selfies am Lunzer See machen kann. Zudem ist im Haus der Geschichte neben der Dauerpräsentation auch noch die Schau „Aufsässiges Land. Streik, Protest und Eigensinn“ zu sehen. Im Haus für Natur wiederum warten nicht nur über 40 lebenden Tierarten, sondern auch Eindrücke über die faszinierende, vielfältige, geheimnisvolle und trickreiche Kommunikation von Tieren und Pflanzen in der Schau „Heraus mit der Sprache!“.

Nähere Informationen und das detaillierte Programm unter 02742/908090-0, e-mail info @ museumnoe.at und www.museumnoe.at/ferien.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse