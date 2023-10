Volkshilfe Aviso: Dialogrunde zum Thema Migration, Arbeitsmarkt und Green Jobs am 8.11.

Beratungsstelle THARA der Volkshilfe bietet arbeitsmarktpolitische Projekte für Rom*nja und Sinti*zze

Wien (OTS) - THARA ist ein arbeitsmarktpolitisches Projekt der Volkshilfe Österreich, das Rom*nja und Sinti*zze kostenlose Berufs- und Bildungsberatung bietet. Jedes Jahr veranstaltet THARA auch eine Dialogrunde mit Expert*innen zu unterschiedlichen Themen. Am 8.11. wird es um das Zukunftsthema Green Jobs gehen.

„Die Diskriminierung von Rom*nja und Sinti*zze am Arbeitsmarkt kennen wir sowohl aus internationalen Berichten, als auch aus unseren vielen Gesprächen mit Betroffenen hier in Österreich, in der Beratungsstelle THARA. Mit der Dialogrunde, die wir jedes Jahr veranstalten, wollen wir Dialogmöglichkeiten mit der Politik und der Mehrheitsgesellschaft schaffen und zu einem Austausch beitragen. Dieses Jahr wollten wir uns dabei einem positiven, zukunftsträchtigen Thema widmen, dem Thema Green Jobs. Es erwarten uns spannende Erfahrungsberichte aus der Praxis.“, freut sich Usnija Buligovic, die langjährige Leiterin von THARA auf die geplante Dialogrunde.

Die Expert*innen aus unterschiedlichen Bereichen werden über Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, sowie über neue Ansätze in der Beratung sprechen.

Der Eintritt ist frei, um Anmeldung an usnija.buligovic@volkshilfe.at wird gebeten.

Die Veranstaltung wird vom Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft gefördert.





DIALOGRUNDE Zukunft sichern: Green Jobs

Die Beratungsstelle THARA der Volkshilfe lädt am 8. November zu einer Dialogrunde zum Thema Green Jobs.



WO: R&B VEREIN Kaiserstrasse 93/1, 1070



ES DISKUTIEREN:



Mag.a Dr.in Sigrit Awart, Verein Peregrina



„Peregrina“ ist ein Bildungs-, Beratungs- und Therapiezentrum, das sich die Verbesserung der Lebenssituation von Migrantinnen in Österreich zum Ziel gesetzt hat.



Mag. Paul Köfler, Geschäftsführer AUFLEB GmbH



Der Verein „Aufleb“ fördert die Wiedererlangung eines Arbeitsplatzes für Arbeitslose, vor allem durch Berufsorientierungs-, Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen.



Mag.a Monika Richter, Projektleiterin Roma Empowerment für den Einzelhandel, BFI



Das Projekt „Roma Empowerment für den Einzelhandel“ ermöglicht die Kompetenzerweiterung im Bereich Einzelhandel mit Fokus auf die spezifischen Bedürfnisse der Roma/Romnija.



Barka Emini, Moderation

Datum: 08.11.2023, 17:00 Uhr

Ort: Kaiserstrasse 93/1, 1070 Wien, Österreich

