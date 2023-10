10. Bezirk: Halloween für Kinder an 4 Tagen im „Tivoli“

Wien (OTS) - Speziell für den Nachwuchs hat der „Kulturverband Böhmischer Prater“ vergnügliche Halloween-Feste auf die Beine gestellt. Fröhlich gefeiert wird am Samstag, 28. Oktober, am Sonntag, 29. Oktober, am Montag, 30. Oktober, und am Dienstag, 31. Oktober, jeweils im Zeitraum von 15.00 bis zirka 17.30 Uhr im Böhmischen Prater im Saal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30 c).

Einlass: ab 14.00 Uhr. Ein Jugend-Programm rund um den Kürbis sorgt an den 4 Nachmittagen für Kurzweil. Höhepunkte sind die abschließenden spektakulären Feuer-Shows. Der Eintritt kostet pro Person und Tag 5 Euro. Dem Anlass entsprechend verkleidete Kinder machen bei Kostüm-Wettbewerben mit und haben die Chance auf den Gewinn netter Sachpreise. Mehr Infos: Telefon 0676/531 23 04 („Tivoli Office“).

Die Animateurin „Christiane“ greift zur Schminke und verwandelt die Kleinen in „gruselige“ Wesen. Stelzengeher*innen nehmen am „schaurigen“ Geschehen teil. Die Besucher*innen können Kürbisse mit Bemalungen sowie mit Schnitzereien versehen. Fingerfertige Künstler*innen stellen in Windeseile allerlei Luftballon-Tiere her. Akteur*innen aus dem „Zirkus Stoffl“ verblüffen mit ihren Darbietungen die Zuschauer*innen. Erteilung von Auskünften per E-Mail: tivoliwien10@hotmail.com.

Allgemeine Informationen:

Kulturverband Böhmischer Prater: www.boehmischer-prater.com

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

(Schluss) red

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Stadt Wien Presse- und Informationsdienst, Diensthabende*r Redakteur*in

Service für Journalist*innen, Stadtredaktion

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

presse.wien.gv.at