SPÖ Wien: Zweite Wiener Konferenz zum Thema Bildungsgerechtigkeit

SPÖ Wien erarbeitet neues Positionspapier zum Thema Bildung.

Wien (OTS/SPW) - Im Rahmen der zweiten Wiener Konferenz setzt die SPÖ Wien weitere Impulse für eine chancengerechte Zukunft: Unter dem Motto „Bildung. Zukunftsstark.“ widmet sich die Veranstaltung in diesem Jahr dem Thema Bildung. Denn fest steht: Die Bedeutung von Bildung kann nicht hoch genug angesetzt werden. „Bildung von Geburt an, eine gute Ausbildung und die Möglichkeit, ein Leben lang zu lernen, ermächtigen Menschen, ein gutes und selbstbestimmtes Leben zu führen. Als Wiener Sozialdemokratie sehen wir es als unsere zentrale Aufgabe, hierfür beste Bedingungen für alle, unabhängig von Herkunft, Geschlecht und Einkommen zu schaffen. Nur so kann der Kreislauf durchbrochen werden, dass Bildung in vielen Fällen immer noch über Generationen hinweg weitervererbt wird“, erklärt SPÖ Wien-Landesparteivorsitzender Bürgermeister Dr. Michael Ludwig. „Ebenso müssen Herausforderungen wie neue Technologien, künstliche Intelligenz und Automatisierung, vor denen wir in einer sich stetig wandelnden Welt stehen und die auch den Bildungsbereich entscheidend beeinflussen, schon heute mitgedacht werden.“

Nach dem Grundsatz „Jeder Beitrag, jede Stimme und jede Idee zählt“ haben wir einen partizipativen Weg beschritten, an dem sich alle rund 400 zur Wiener Konferenz delegierten Funktionärinnen und Funktionäre beteiligen konnten“, führt SPÖ Wien-Landesparteisekretärin Barbara Novak, MA weiter aus. „Im Rahmen von Denkwerkstätten wurden vielfältige Themenbereiche diskutiert, von Elementarpädagogik über Erwachsenenbildung bis hin zu Querschnittsthemen wie Mehrsprachigkeit, Inklusion und digitaler Bildung. Das daraus resultierende Positionspapier wird den zukünftigen Kurs der Wiener Sozialdemokratie im Bereich Bildung bestimmen.“

„Lebenslanges und qualitätsvolles Lernen für alle – das ist unsere Vision für Wien. Als Wiener Sozialdemokratie gewährleisten wir den Zugang zu bester Bildung für alle Menschen in unserer Stadt. Jetzt und in Zukunft“, so der Bürgermeister abschließend.

Die zweite Wiener Konferenz findet am Samstag, 18. November 2023 statt. Die Wiener Konferenz ist ein Format breiter, parteiinterner Meinungsfindung und ermöglicht es, fundiert und schnell auf aktuelle und zukünftige Themen zu reagieren. (Schluss)

