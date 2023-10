younion-Sportgewerkschaft: Verhandlung über Kollektivvertragsfähigkeit im Fußballbereich am 6. November

Unabhängigkeit und Wirkfähigkeit der Interessenvertretung entscheidend

Wien (OTS) - Die Verhandlung im Bundeseinigungsamt über die Kollektivvertragsfähigkeit eines neuen Vereines im Fußballbereich ist auf den 6. November 2023 verschoben worden (siehe OTS0106 vom 21. Sep. 2023).

Thomas Pichlmann, Spielerbetreuer im Fußballbereich in der younion-Sportgewerkschaft: „Wir haben immer eine rasche Entscheidung angestrebt, weil wir uns - wie in der Vergangenheit - auf die Interessen der Spieler konzentrieren wollen. Kann ein neuer Verein mit einem großen Sponsor tatsächlich Mitspracherecht bei einem Kollektivvertrag bekommen? Genau dieser Sponsor unterstützt auch mehrere Klubs, also die Arbeitgeber jener Spieler, die wir vertreten.“

younion _ Die Daseinsgewerkschaft hat 143.000 Mitglieder und ist eine Organisation, die strengen Kontrollen unterliegt, sich an Compliance-Regeln hält und der Unabhängigkeit verpflichtet ist. younion garantiert, dass Sponsoren keinen Einfluss auf die Interessenvertretung der Spieler:innen und Tätigkeiten wie (Kollektivvertrags-) Verhandlungen und Entscheidungen haben.

Die younion-Sportgewerkschaft verfügt nicht nur über die entsprechende Gegnerunabhängigkeit, sondern auch über die Verhandlungsmacht und Expertise durch Rechtsexpert:innen und Verhandlungsexpert:innen, die bei der Umsetzung der Interessen der Spieler:innen viel bewirken. Gegenwärtig führt die younion-Sportgewerkschaft sozialpartnerschaftliche Gespräche zur Verbesserung der Mindestlöhne und Rahmenbedingungen.

Die Sportgewerkschaft ist fest davon überzeugt, dass das Bundeseinigungsamt alle Argumente sachlich bewertet und Kriterien wie die Gegnerunabhängigkeit, soziale Wirkfähigkeit, Gruppenbildung und demokratische Organisation sehr genau prüft.

