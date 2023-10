HJT-Hyperion-Solarmodul von Risen Energy erhält CO2-Bilanz-Zertifizierung durch Certisolis und erzielt einen Rekord-CO2-Bilanz-Wert

Ningbo, China (ots/PRNewswire) - Risen Energy, ein weltweit führender Hersteller leistungsstarker Photovoltaik (PV)-Produkte, freut sich, bekanntgeben zu können, dass das Unternehmen eine französische CO2-Bilanz-Zertifizierung für sein Heterojunction (HJT)-Hyperion-Solarmodul erhalten hat. Dieser bedeutende Meilenstein ebnet den Weg für die Pläne von Risen Energy, seine Marktpräsenz in dem Land auszubauen und auch weiterhin die globale Energiewende mit umweltfreundlicheren, besonders effizienten und hochwertigen Solarprodukten zu unterstützen.

Die Zertifizierung wurde von Certisolis erteilt. Die von der französischen Energie-Regulierungskommission (CRE) beauftragte Drittinstitution kann als einziges Labor in Frankreich die Leistung von PV-Produkten evaluieren und zertifizieren. Die Zertifizierung bestätigt, dass das Hyperion-Modul von Risen Energy eine CO2-Bilanz von 376,5 kg (entspricht CO2/kWp) erzielt. Dieses Solarmodul setzt einen neuen Branchenstandard für die CO2-Bilanz von Produkten. Es überzeugt mit einem klimafreundlichen Design in Kombination mit hochmodernen Innovationen, die dazu beitragen, Kosten zu senken und die Stromerzeugung zu steigern.

„In einer Zeit, in der die globalen Auswirkungen des Klimawandels ständig zunehmen, ist Klimaneutralität zu einem universellen Gebot geworden. Als führendes Unternehmen in der Solarbranche widmet sich Risen Energy der Pionierarbeit im Hinblick auf hocheffiziente, kohlenstoffarme Solarprodukte. Die Einführung der Hyperion-Serie stellt einen neuen Meilenstein für Risen Energy dar. Diese Lösung der nächsten Generation bietet nicht nur eine überlegene Stromerzeugung, sondern senkt auch die Kosten pro Kilowattstunde und verbessert gleichzeitig den Kohlenstoffwert. Dies belegt unser Engagement für die Weiterentwicklung von PV-Technologie und unser Bestreben, den weltweiten Weg hin zu einer kohlenstofffreien Zukunft durch innovative Produkte zu beschleunigen", so Liu Yafeng, Senior Director für Forschung und Entwicklung bei Risen Energy.

Die Hyperion-Serie von Risen Energy nutzt die neueste HJT-Technologie des Unternehmens durch mit Mikrokristallen versehene Schichten auf beiden Seiten der Zelle. Die Einführung einer silberbeschichteten Paste auf Kupferbasis reduziert den Silberverbrauch und senkt so die Gesamtkosten.

Das Modul ist darüber hinaus mit Hyper-Link, einer von Risen Energy entwickelten speziellen Verbindungstechnologie, ausgestattet. Darüber hinaus kommt das sammelschienenfreie Design ohne Sammelschienen bei den Zellen aus und kann so die Interkonnektivität weiter erhöhen.

Mit einer Effizienz von bis zu 23,9 % verfügt das Modul über einen extrem stabilen Temperaturkoeffizienten und eine hohe beidseitige Lichtempfindlichkeit von bis zu 85 % ±10 %. Durch den dünneren Wafer und den Niedertemperaturprozess von HJT kann das Modul einen CO2-Bilanz-Wert von weniger als 400 kg(entspricht CO2/kWp) erreichen. Das im Jahr 2022 eingeführte Modul ist nach IEC 61215/IEC 61730 zertifiziert.

Im Zuge der steigenden Auswirkungen des globalen Klimawandels ist Kohlenstoffneutralität zu einem globalen Konsens geworden. Als führender Akteur in der Photovoltaikbranche hat Risen Energy stets das Konzept einer nachhaltigen Entwicklung verfolgt. Das Unternehmen reagiert aktiv auf die nationale Forderung nach einer kohlenstoffarmen Entwicklung und engagiert sich für die Erforschung und Entwicklung von ergiebigen, emissionsarmen Produkten.

Informationen zu Risen Energy

Risen Energy ist ein führender, globaler Tier-1-Hersteller leistungsstarker Photovoltaikprodukte, bietet Gesamtlösungen für die Stromerzeugung für Unternehmen an und verfügt über eine Bonität der Stufe „AAA". Das Unternehmen wurde 1986 gegründet, ist seit 2010 börsennotiert und bietet Wertschöpfung für seine globalen Kunden. Technisch-wirtschaftliche Innovationen mit vollendeter Qualität und erstklassigem Support prägen die Photovoltaik-Gesamtlösungen für Unternehmen von Risen. Sie gehören zu den leistungsstärksten und kosteneffizientesten der Branche. Wir verfügen über eine lokale Marktpräsenz sowie eine solide Finanzlage und Kreditwürdigkeit und bringen vollen Einsatz für strategische Kooperationen zum beiderseitigen Vorteil mit unseren Partnern, um gemeinsam einen Gewinn aus dem steigenden Wert erneuerbarer Energien zu ziehen.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hjt-hyperion-solarmodul-von-risen-energy-erhalt-co2-bilanz-zertifizierung-durch-certisolis-und-erzielt-einen-rekord-co2-bilanz-wert-301968975.html

Rückfragen & Kontakt:

Tina,

fengtt @ risenenergy.com