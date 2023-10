9.000 Mal Musikgenuss auf höchstem Niveau im Schloss Schönbrunn – Jubiläumsaufführung der Schloss Schönbrunn Konzerte

Prominente Gäste erlebten Musik von Mozart, Strauss und Zeitgenossen in der Orangerie des Schlosses

Wien (OTS) - Für viele Reiseveranstalter und Individualtouristen, die hohe musikalische Qualität schätzen, ist im Wien-Urlaub der Besuch eines Konzerts in Schönbrunn auch nach der Pandemie ein absoluter Fixpunkt. Diese Tradition begann bereits 1997. Am Mittwoch (25.10.2023) feierte das Schloss Schönbrunn Orchester in der Orangerie des Schlosses seine 9.000 Jubiläums-Aufführung mit Musik von Johann Strauss und Wolfgang Amadeus Mozart. Neben den Musikern unter der Leitung ihres Chefdirigenten Gudio Mancusi und Konzertmeisterin Tanja Sallustio waren die Sopranistin Simona Eisinger und Bariton Michael Havlicek zu hören.

Orchester-Gründer Peter Hosek feierte mit den Musikern, seinem Team, zahlreichen Festgästen und dem Publikum danach weiter. „Es ist ein besonderes Privileg, so viele Konzerte an diesem historischen Ort spielen zu dürfen, an dem der berühmte Wettstreit zwischen W.A.Mozart und A. Salieri 1786 stattgefunden hat. Noch herausragender macht das Jubiläum die Tatsache, dass unser 9.000 Konzert zufällig auf den 198. Geburtstag von Johann Strauss fällt“, erklärt Hosek und ergänzt: „Für das Jahr 2025, dem 200. Geburtstag von Johann Strauss, haben wir nicht nur ganz spezielle musikalische Leckerbissen vor, sondern werden auch federführend eine multi-dimensionale Ausstellung mit dem Namen 'Johann Strauss – New Dimensions' im Kleinen Haus der Kunst am Nachmarkt als Dauerausstellung in Wien eröffnen.“

Mit dem Publikum und dem Team feierten u.a. auch Ehrenmitglied der Austrian Leading Sights und ehemalige Tiergarten Schönbrunn-Direktorin Dr. Dagmar Schratter, die Sektionschefin Tourismus aus dem Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft, Mag. Ulrike Rauch-Keschmann und die Leiterin der Marketing und Sales Abteilung der Schönbrunn Group, Claudia Schmidberger-Slond und zahlreiche Partner der Schloss Schönbrunn Konzerte.



Über das Schloss Schönbrunn Orchester: Das Schloss Schönbrunn Orchester ist ein seit 1997 bestehendes Wiener Kammerorchester, das sich aus namhaften Musikern Wiens zusammensetzt und keine öffentlichen Förderungen erhält. Die Ensemblemitglieder sind sehr engagierte und künstlerisch hoch qualifizierte Musiker mit Erfahrung in den verschiedensten Orchestern und Musikhäusern. Das Orchester ist vor allem auf Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Strauss und deren Zeitgenossen spezialisiert.

Zusätzlich zu den regelmäßigen Konzerten in der Orangerie Schönbrunn wurde das Orchester als Visitenkarte Österreichs auch international gefeiert – bis heute unter anderem in Japan, China, Russland, den USA, Brasilien, Griechenland, Kroatien, Deutschland, der Schweiz, Tschechien, Rumänien, Bulgarien, Italien, Spanien und den skandinavischen Ländern. Neben dem hohen musikalischen Niveau zeichnet sich das Orchester durch eine klangliche Homogenität, eine charmante Präsentation sowie ein elitäres Erscheinungsbild aus.

Rückfragen & Kontakt:

WKE Konzert- & Eventveranstaltungs GmbH

Peter Hosek

Opernring 7/19, 1010 Wien

peter.hosek @ imagevienna.com

01-812 40 04-0 | 0676 515 48 58