Ab 14.11. bei RTLZWEI: Neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" in der Primetime (FOTO)

München (ots) - Die Sozialreportage "Hartz und herzlich" kehrt in die Mannheimer Benz-Baracken zurück und gibt den Zuschauerinnen und Zuschauern Einblicke in das Leben der Menschen in dem sozialschwachen Viertel. Das Wiedersehen mit den beliebten Bewohnerinnen und Bewohnern zeigt ihre Stärke, den Zusammenhalt und ihre Heiterkeit trotz schwieriger Lebensumstände. Die neuen Folgen sind ab 14. November 2023 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen.

Wiedersehen mit Janine, Michael, Elvis und Katrin aus den Benz-Baracken

Sechs neue Folgen über das Leben im Mannheimer Stadtteil Waldhof

Ausstrahlung ab Dienstag, 14. November, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

In den kommenden Folgen wird Michael, selbstständiger Hausmeister, ein faszinierendes Experiment wagen: Er plant einen Monat lang mit dem Bürgergeld-Regelsatz von 502 Euro auszukommen. Das bedeutet, dass er erhebliche Einschränkungen in seinem Alltag hinnehmen muss. Mobilität und Lebensmittel stehen dabei an erster Stelle. Das Experiment verspricht nicht nur Spannung, sondern wirft auch wichtige Fragen zur sozialen Realität auf.

Zudem kommt es auch zu einem Wiedersehen mit Janine: Die ehemalige Hartz-IV-Empfängerin, hat vor zwei Monaten ihren eigenen Beautysalon eröffnet. Doch eine heftige Grippe-Erkrankung hat die Pläne durchkreuzt und die Aufträge bleiben aus. Kann sie trotzdem finanziell unabhängig vom Amt bleiben oder steht ihr Geschäft vor dem Aus?

Es gibt Neues von Katrin und Elvis. Das Ehepaar ist bereits seit Jahren auf staatliche Hilfe angewiesen. Mit einem Minijob ist ein Auskommen finanzielle Unterstützung nötig. Die achtfachen Eltern zeigen dem Publikum ihren Alltag und setzen sich gegen Vorurteile in den Sozialen Medien zur Wehr. In der aktuellen Staffel gibt es für das Paar erfreuliche Nachrichten: Sie können sich über Familienzuwachs freuen - Tochter Jelena ist vor Kurzem Mutter geworden. Jelena lebt derzeit in einem Mutter-Kind-Heim und lernt, den Alltag mit ihrem Baby zu meistern. Dies stellt sie vor neue Überlegungen zur Familienplanung.

Ebenfalls im Fokus steht Petra, die mit ihrem Sohn Pascal einen neuen Elektroherd sucht, nachdem ihr alter Herd durch einen Kabelbrand unbrauchbar wurde. Pascal hat eigene Probleme mit der Justiz, da er erneut mit Vorwürfen konfrontiert wird.

"Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" startet mit sechs neuen Folgen am Mittwoch, 14. November 2023 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Das Format wird von der UFA Show & Factual GmbH produziert.

Über "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken"

"Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" ist eine Doku-Reportage, die das echte Leben der Bewohner des Mannheimer Stadtteils Waldhof zeigt. Die Serie präsentiert authentische Einblicke in den Alltag, die Höhen und Tiefen und die Herausforderungen, mit denen die Menschen konfrontiert sind. Mit großer Empathie und Respekt erzählt die Sendung ihre Geschichten und gewährt die Möglichkeit, die Realität dieser Gemeinschaft zu verstehen.

