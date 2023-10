Sooma führt System für klinisch überwachte Fernstimulation des Gehirns ein

Helsinki (ots/PRNewswire) - Das neueste System von Sooma macht die Neurostimulation zur Behandlung von Depressionen zugänglich, kosteneffektiv und für den Heimgebrauch verfügbar.

Sooma Medical, ein führendes Unternehmen für nicht-invasive Neuromodulation, gibt die Einführung seines neuen Systems zur Fernbehandlung von Depressionen bekannt, Sooma Duo. Das System besteht aus einem medizinischen Gerät, einer Plattform für das Behandlungsmanagement und einer Patienten-Anwendung. Es ermöglicht die Fernüberwachung und Patientenführung bei der Neuromodulation und damit die medikamentenfreie Behandlung von Depressionen für Patienten, die keinen Zugang zu den herkömmlichen stationären Diensten haben, und fördert so den gleichberechtigten Zugang zur Behandlung für alle Patienten.

Zu den Highlights zählen:

Das System lindert die Symptome von Depressionen ohne schwerwiegende Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten.

Seine digitale Plattform ermöglicht es Ärzten, die Therapietreue zu überwachen und die Therapie unabhängig vom Standort des Patienten individuell zu gestalten.

Im Gegensatz zu anderen Neuromodulationstechniken für Depressionen kann Sooma Duo sowohl in primären Gesundheitseinrichtungen als auch zu Hause eingesetzt werden.

Depressionen sind die häufigste psychische Erkrankung in der Allgemeinbevölkerung. Laut WHO* sind weltweit über 300 Millionen Menschen davon betroffen. Darüber hinaus erhalten schätzungsweise 50 % der von Depressionen Betroffenen keine angemessene Behandlung. Das neue bahnbrechende System von Sooma soll den Zugang zur Behandlung von Depressionen erweitern, indem es Ärzten eine medikamentenfreie Therapieoption bietet, die Patienten sicher zu Hause selbst anwenden können. So können Neuromodulationsbehandlungen auf ähnliche Weise verschrieben werden wie herkömmliche Antidepressiva, was sie leichter zugänglich und kostengünstiger macht.

Um mehr über Sooma Duo zu erfahren, besuchen Sie bitte: www.soomamedical.com/duo/

„Depressionen sind die Hauptursache für Behinderungen in der modernen Gesellschaft. Doch Patienten haben oft keinen rechtzeitigen Zugang zu einer effektiven Behandlung", so Tuomas Neuvonen, Chief Executive Officer bei Sooma. „Duo stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der Verbesserung der Zugänglichkeit von Depressionsbehandlungen dar, indem es medizinischen Fachkräften ein vielseitiges Werkzeug zur Bekämpfung dieser Epidemie an die Hand gibt."

Sooma Duo basiert auf transkranieller Gleichstromstimulation (tDCS), einer anerkannten und wirksamen Depressionsbehandlung. Im Gegensatz zu anderen Neuromodulationstherapien für diese Erkrankung, bei denen eine medizinische Fachkraft Patienten einzeln mit einem Gerät in der Klinik behandeln muss, bietet Sooma Duo Ärzten die Möglichkeit, viele Patienten gleichzeitig zu behandeln und gleichzeitig Behandlungsnutzen und -treue aus der Ferne zu überwachen.

Sooma Duo ist MDR-zertifiziert und steht nun Ärzten in ganz Europa zur Verfügung. Weitere Märkte folgen in Kürze.

Informationen zu Sooma Medical:

Sooma Medical ist ein führendes Medizintechnikunternehmen, das sich auf nicht-invasive Neuromodulation spezialisiert hat. Die Geräte von Sooma wurden in klinischen Studien validiert und zur Behandlung von über 17.000 Patienten eingesetzt. www.soomamedical.com/

* https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt:

Irene Molina,

irene @ soomamedical.com,

+358449716396

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2254601/Sooma_Duo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/sooma-fuhrt-system-fur-klinisch-uberwachte-fernstimulation-des-gehirns-ein-301966118.html