„Goldener Herbst – Legenden reden übers Leben“ am 28. Oktober in ORF 2

Wien (OTS) - Zum vierten Mal widmet sich ORF 2 in einer Dokumentation Legenden, die über ihr langes Leben reden und Tipps für alle Generationen geben, wie das Leben auch im hohen Alter erfüllend sein kann – ein „Goldener Herbst“ eben. So heißt es am Samstag, dem 28. Oktober 2023, um 22.00 Uhr in ORF 2 wieder „Goldener Herbst – Legenden reden übers Leben“, wenn sich fünf 90-Jährige aus verschiedensten Bereichen des öffentlichen Lebens dieses Mal der Frage stellen: „Wie gestalte ich meine letzte Lebensphase schön, positiv und lebenswert und welche Erfahrungen haben mich in meinem langen Leben am meisten geprägt?“. Als sechster in der Runde komplettiert Harald Serafin die Sendung mit Gedichten über das „Alter und das Altern“.

Dr. Erika Freeman wurde 1927 in Wien geboren und floh mit zwölf Jahren ohne ihre Eltern in die USA. Ihre Mutter starb bei der Bombardierung Wiens. Ihr Vater konnte aus dem KZ Theresienstadt fliehen und überlebte. In den USA machte Freeman eine bemerkenswerte Karriere als Psychoanalytikerin und begleitete Hollywood-Größen wie Marlon Brando, Woody Allen und Marilyn Monroe. Außerdem beriet sie Politiker in den USA und Israel. Seit 2007 kommt sie immer wieder nach Österreich und setzt sich als Zeitzeugin gegen das Vergessen ein.

Die Schauspielerin Brigitte Antonius steht auch mit über 90 Jahren noch regelmäßig vor der Kamera – für die deutsch-österreichische Telenovela „Rote Rosen“. 1933 in Wien geboren machte sie nach dem Krieg eine Theaterkarriere an der Josefstadt und am Burgtheater. Ob in „Komm, süßer Tod“ oder „Klinik unter Palmen“ – Brigitte Antonius ist dem Publikum aus vielen Filmen und Serien bekannt und in verschiedenen Genres unterwegs. Seit den 1990er Jahren ist die Schauspielerin, die heute im Burgenland lebt, vermehrt in Deutschland tätig, wo sie seit 2006 als Johanna Jansen in „Rote Rosen“ zu sehen ist. Seither war sie in mehr als 1.600 Folgen dabei.

Vera Love ist so berühmt wie die Bar, in der sie bis heute regelmäßig singt. Mit über 90 Jahren ist sie mit Abstand Wien legendärste Barsängerin. In Aurora in North Carolina (USA) geboren war die Rhythm-and-Blues-Sängerin mehr als 55 Jahre lang die Showfrau von Weltstars wie Ray Charles, Louis Armstrong und Tina Turner. Den jungen Bob Dylan lernte sie in New York kennen, den sie als „so scheu“ bezeichnet, dass er keiner Frau in die Augen habe schauen können. Seit 1989 ist sie singender Stammgast in der Eden Bar im ersten Wiener Gemeindebezirk und tritt bis heute regelmäßig Samstagnacht auf. Legendär ist auch ihr Zuhause: Sie lebt seit Jahren im Wiener Stundenhotel „Orient“, wo sie am liebsten aus der Bibel liest.

Seit 70 Jahren steht Mario Adorf vor der Kamera, sein großer Durchbruch gelang ihm vor genau 66 Jahren. Er blickt auf eine einzigartige Schauspielkarriere zurück und ist einer der wenigen deutschsprachigen Charakterdarsteller, der den Sprung nach Hollywood schaffte, wo er aber auch Rollen ablehnte – wie zum Beispiel ein Angebot von Francis Ford Coppola für „Der Pate“. Nach seiner Heimat gefragt, sagt der heute 93-Jährige noch immer Mayen in der Eifel, wo er von seiner alleinerziehenden Mutter mit Müh und Not durch den Krieg gebracht wurde und aus Geldnot zeitweise ins Waisenhaus musste. Die Suche nach seinem Vater in Italien hatte kein Happy End. Aber als Schauspieler legte der in Zürich geborene Deutsche mit italienischen Wurzeln, der heute in Frankreich lebt, eine Weltkarriere hin, auch wenn er das nicht gerne hört.

Karl „Charly“ Blecha ist ein Urgestein der österreichischen Sozialdemokratie und langjähriger Wegbegleiter sowie ehemaliger Wahlkampfleiter von Bruno Kreisky. Der heute 90-jährige Wiener gründete in den 1970er Jahren das Sozialforschungsinstitut IFES und erfand einen eigenen Index zur Ermittlung der öffentlichen Meinung. Außerdem ist er ein Pionier der computerbasierten Analyse von Wahlergebnissen, den späteren Wählerstromanalysen. In den 1980er Jahren war Blecha österreichischer Innenminister und später knapp 20 Jahre lang Präsident des Pensionistenverbands Österreich. In seiner langen politischen Karriere galt Blecha auch international als Experte und traf u. a. Nelson Mandela und Fidel Castro.

Harald Serafin komplettiert die Sendung: Er war bereits in der ersten Ausgabe 2020 ein 90-jähriger Gast in der „Goldener Herbst“-Runde und hat über sein Leben und das Älterwerden geredet. Immer noch topfit, rundet er dieses Mal die spannenden Geschichten der anderen 90-Jährigen mit heiteren Gedichten über das „Alter und das Altern“ ab. Denn mit diesem Thema haben sich alle beschäftigt – von Eugen Roth bis Heinz Erhardt.

