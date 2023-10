90-mal Alpiner Ski-Weltcup im ORF: Auftakt in Sölden, Finale in Saalbach

Ab 28. und 29. Oktober live in ORF 1, Nici Schmidhofer geht als Kamera-Fahrerin in die Saison, WC-Premiere für Gurgl

Wien (OTS) - Die Ski-Weltcup-Saison 2023/24 startet am 28. und 29. Oktober wieder am Gletscher in Sölden und bietet dennoch einige Neuigkeiten: Die erst vor wenigen Monaten vom aktiven Sport zurückgetretene Ex-Weltmeisterin Nici Schmidhofer verstärkt das ORF-Team und wird sich als Kamera-Fahrerin in die Speed-Bewerbe stürzen und sich von den Streckenbesichtigungen melden, um den Ski-Fans Schlüsselpassagen näherzubringen. Außerdem feiert am 18. November mit einem Slalom der Herren Gurgl seine Premiere im Ski-Weltcup. Mit Lienz, Zauchensee, Flachau bei den Damen bzw. Kitzbühel und Schladming bei den Herren stehen weitere Heimrennen auf dem Programm. Dazu kommt vom 16. bis 24. März das Weltcup-Finale in Saalbach als Generalprobe für die Ski-WM 2025. Insgesamt 90 Rennen stehen auf dem Rennkalender, das ergibt rund 280 Stunden Live-Übertragungen im ORF.

Am Gletscher in Sölden geht es am Samstag, dem 28. Oktober, ab 9.25 Uhr in ORF 1 mit dem Riesenslalom der Damen los. Die Herren starten am Sonntag, dem 29. Oktober, ebenfalls ab 9.25 Uhr. Kommentatoren sind Peter Brunner (Damen) bzw. Oliver Polzer (Herren), die Kokommentatoren beim Weltcupauftakt heißen Alexandra Meissnitzer bzw. Hans Knauß, Benni Raich wird seine Expertisen im Zielraum mit Rainer Pariasek und den Zuschauerinnen und Zuschauern teilen. Mit der Kamera werden Nicole Hosp und Joachim Puchner die Gletscher-Piste bezwingen. Regie führt Michael Kögler.

Und das ist das Team, mit dem der ORF unter der Leitung von Andreas Felber in die neue Weltcup-Saison geht: Oliver Polzer und Thomas König sind die Kommentatoren der Herrenrennen, Peter Brunner und Ernst Hausleitner jene bei den Damenbewerben. Aus den Zielräumen des Skizirkus melden sich alternierend Rainer Pariasek, Ernst Hausleitner, Alina Zellhofer und Lukas Schweighofer. Alina Eberstaller wird bei den Österreich-Rennen als Start- und Hintergrundreporterin im ORF-Team eingesetzt.

Für die fachkundigen Kokommentare sorgen Thomas Sykora, Hans Knauß und Armin Assinger (Herren) bzw. Alexandra Meissnitzer, Niki Hosp und Thomas Sykora (Damen). Benni Raich wird u. a in Sölden, Kitzbühel, Alta Badia und Madonna seine Expertise im Zielraum teilen.

Mit der Kamera fahren bei den Herren Joachim Puchner (Speed-Bewerbe) und Thomas Sykora (technische Bewerbe) die Strecken ab, bei den Damen sind es Nici Schmidhofer (Speed-Bewerbe) und Niki Hosp (technische Bewerbe).

Neu im ORF-Team: Nici Schmidhofer

Die Super-G-Weltmeisterin von 2017 und Gewinnerin des Abfahrts-Weltcup 2018/19 wechselt die Seiten und wird beim Weltcup-Auftakt in Sölden erstmals dem ORF-Publikum ihre neue Rolle beschreiben. „Ich habe mir definitiv schon in meiner aktiven Karriere Gedanken darüber gemacht, später einmal auf die andere Seite des Mikrofons zu wechseln. Ich wurde auch von Journalisten immer wieder darauf angesprochen. Während meiner langen Verletzungspause ist der Gedanke dann immer stärker in mir gereift.“ Als Kamera-Fahrerin bei 120 km/h für die Fans zu Hause reden zu müssen, ist für Schmidhofer Neuland. „Ich habe noch nie während einer Fahrt gesprochen. In Gedanken ja, aber nicht laut. In Sölden komme ich hoffentlich zum Freifahren und dann werde ich das mal üben.“

Alles rund um den alpinen Ski-Winter auf sport.ORF.at, ORF-TVthek, ORF Ski alpin und im ORF TELETEXT

Sport.ORF.at, das ORF-Ski-alpin-Special und die ORF-TVthek begleiten den Ski-Weltcup-Winter mit einem umfangreichen und multimedialen Package: Live-Streams von allen Rennen, Video-on-Demand-Angebote, Live-Ticker, aktuelle Storys, Hintergrundberichte, Interviews, Tabellen u. v. m. sorgen dafür, dass sich Ski-Fans jederzeit über das aktuelle Weltcup-Geschehen informieren können. Auch im ORF TELETEXT (ab Seite 260) findet sich ein aus Storys, Live-Tickern und Tabellen bestehendes, umfassendes Informationsangebot.

Das Ski-Weltcup-Opening live auf Ö3

Wenn die Ski-Asse die Weltcup-Saison eröffnen, ist Hitradio Ö3 mit einer umfangreichen Berichterstattung wieder live dabei! Ö3-Sportchef Adi Niederkorn meldet sich live vom Rettenbachgletscher in Sölden mit allem, was es rund um den Ski-Weltcup-Auftakt zu wissen gibt – er informiert die Ö3-Hörerinnen und Ö3-Hörer über alle News und Highlights und liefert die Ergebnisse des Riesentorlaufs der Damen am Samstag, dem 28. Oktober, und der Herren am Sonntag, dem 29. Oktober, live auf Ö3.

