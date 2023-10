„Der Sagenjäger – Max Müller auf Spurensuche“ in Oberösterreich und Tirol am 29. Oktober und 5. November

Folge zwei und drei sonntags um 16.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Jede Region hat ihre ganz spezielle G'schicht – romantisch oder gruselig –, die der Überlieferung nach auf einer wahren Begebenheit beruht oder auch nicht. Dem will „Der Sagenjäger“ auf den Grund gehen: Schauspieler Max Müller, bekannt aus der Serie „Die Rosenheim-Cops“ (zu sehen immer donnerstags um 20.15 Uhr in ORF 2), begibt sich in diesem neuen ORF-2-Format auf die Suche nach Sagen und Sagenhaftem, nach Mythen und Fabelwesen. Dabei durchwandert er die schönsten Landschaften der Regionen und sammelt in detektivischer Kleinarbeit Indizien und Beweise für den Wahrheitsgehalt der Geschichten, die von den Einheimischen erzählt werden. Nach der Auftaktsendung über den „Stummen Büßer zu Ossiach“ am Nationalfeiertag geht „Max Müller auf Spurensuche“ in zwei weiteren Folgen: Am Sonntag, dem 29. Oktober, um 16.00 Uhr in ORF 2 ist er in Oberösterreich unterwegs und befasst sich mit dem „König Goiseram“ und am Sonntag, dem 5. November, um 16.00 Uhr wird in Tirol „Der Hochalpgeist von Berwang“ unter die Lupe genommen.

Max Müller: „Sagen, Legenden und natürlich auch die Märchen gehörten, als ich klein war, zu meinem ‚täglichen Brot‘. Das ‚Unerklärliche‘ war irgendwie Teil des Alltags. Und dass ich mich heute, so viele Jahre später, quasi ‚wissenschaftlich‘ mit den Geschichten meiner Kindheit beschäftigen darf, freut nicht nur das Kind in mir!“

„Der König Goiseram“ am 29. Oktober um 16.00 Uhr

In einer längst vergangenen Zeit stand eine sagenhaft reiche Stadt dort, wo heute Bad Goisern am Hallstättersee liegt. König Goiseram thronte auf seiner Burg hoch über der Stadt. Seine ausschweifenden Feste erzürnten den Lindwurm, der im Berg hauste, so sehr, dass dieser mit einem Erdrutsch die Burg samt Stadt verschwinden ließ. Spurlos. Das weckt den Jagdinstinkt von Max Müller, dem Sagenjäger. Er macht sich auf die Suche nach Aufzeichnungen, die Zeugnis von der geheimnisvollen Stadt und ihrem Verschwinden geben. Doch was er findet, sind Chroniken, deren Wahrheitsgehalt mehr als fragwürdig ist. Warum und wieso, das erklärt Lehrer und Historiker Michael Kurz, während die Geologen Hans Reschreiter und Julia Klammer die Möglichkeit eines gewaltigen Erdrutsches erörtern. Zur Sicherheit lässt der Sagenjäger noch Taucher Gerhard Kaiser im Hallstättersee nach Überresten suchen. Auch Dorfbewohnerin Teresa Streibl ist Max Müller bei seinen Recherchen behilflich.

„Der Hochalpgeist von Berwang“ am 5. November um 16.00 Uhr

Ein untoter Senner treibt seit Jahrhunderten sein Unwesen in der Tiroler Bergwelt von Berwang. Hirten, Senner und Jäger wurden immer wieder zu nächtlicher Stunde Opfer seiner schlimmen Streiche. Mit rätselhaften Geräuschen, klemmenden Türen, nächtlichen Schüssen und verschwunden Kühen verbreitete er Angst und Schrecken. Max Müller, der Sagenjäger, macht sich in einem Selbstversuch auf die Suche nach Erklärungen für die gruseligen Phänomene. In Gesprächen mit Reinhard und Michaela Weber, die gemeinsam mit weiteren Hirten während der Almsaison das Weidegebiet betreuen, Hotelier Florian Singer, Sagensammler Peter Linser, dem Einheimischen Walter Falger sowie dem Jäger Hubert Amann stößt er dabei auf eine überraschende Tatsache:

Niemand kennt die Sage, weder die Damenrunde in der Konditorei noch Jakob Sprenger, Leiter des Heimatmuseums Berwang! Damit hat der Sagenjäger am wenigsten gerechnet. Nun macht er es sich zur Aufgabe, nach dem Grund dafür zu suchen und die Geschichte unter der Bevölkerung Berwangs wieder bekannt zu machen. Max Müller wäre nicht der beste Sagenjäger des Landes, wenn ihm das nicht gelingen würde.

