Lotto: Bei der 3.333 Ziehung wartet ein Doppeljackpot mit 2,4 Millionen

Wien (OTS) - Die „sechs Richten“, die am Mittwoch Abend den Weg in die Präsentations-schiene des Ziehungsgerätes schafften, zeichnen nicht für einen Sechsergewinn verantwortlich. Auf keinem abgegebenen Tipp fanden sich 13, 15, 25, 29, 36 und 43. Dieser Umstand macht aus einem Jackpot einen Doppeljackpot und erhöht die Jackpotsumme bis Sonntag auf rund 2,4 Millionen Euro.

Dafür konnten zwei Tipps, ein Quicktipp, der in Kärnten gespielt und ein Normalschein, der in Niederösterreich abgegeben wurde, den Jackpot beim Fünfer mit der Zusatzzahl 37 knacken. Die beiden glücklichen Gewinner:Innen erhalten jeweils rund 105.000 Euro.

Am kommenden Sonntag gibt es ein Jubiläum der besonderer Art: die Lotto Ziehung wird dann zum 3.333 mal durchgeführt. 3.333 mal unter notarieller Aufsicht. 3.333 mal auf Glanz polierte und geölte Ziehungstrichter, 3.333 mal Generalprobe, vollste Konzentration bei den ModeratorInnen, Licht an und Kamera ab. 3.333 mal Gewinnermittlung mit höchster Sorgfalt. 3.333 mal freudestrahlende GewinnerInnen. Bereit für die nächsten 3.333 Ziehungen in gleicher Qualität, weiterhin der Verantwortung und Sicherheit verpflichtet.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus gab es dieses Mal keinen Sechser. Damit wurde die Gewinnsumme wieder auf die Fünfer aufgeteilt. 43 Gewinner:innen freuen sich über je mehr als 7.000 Euro. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde werden rund 250.000 Euro erwartet.

Joker

Beim Joker gab es am Mittwoch zum dritten Mal in Folge keinen Gewinn im ersten Rang. Der Joker Dreifachjackpot ist prall gefüllt. Hier warten im Solofall für das „Ja“ zur richtigen Jokerzahl rund 800.000 Euro.

Die Ziehung am Sonntag moderiert Evelyn Vysher.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 25. Oktober 2023

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.549.396,38 – 2,4 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 104.584,20 86 Fünfer zu je EUR 1.327,80 197 Vierer+ZZ zu je EUR 186,30 3.574 Vierer zu je EUR 59,90 4.954 Dreier+ZZ zu je EUR 18,50 61.213 Dreier zu je EUR 6,00 175.223 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,30

Lotto Gewinnzahlen: 13 15 25 29 36 43 Zusatzzahl 37

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 25. Oktober 2023

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 43 Fünfer zu je EUR 7.127,00 2.439 Vierer zu je EUR 21,20 40.522 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 19 24 33 39 42 43

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 25. Oktober 2023

DrJP Joker, im Topf bleiben EUR 608.042,81 - 800.000 warten 11 mal EUR 10.000,00 87 mal EUR 1.000,00 913 mal EUR 100,00 9.597 mal EUR 10,00 92.927 mal EUR 2,00

Joker Zahl: 8 9 6 9 5 3

