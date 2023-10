Pro & Contra auf PULS 4, PULS 24 & JOYN: Terror, humanitäre Krise und Judenhass - Eskaliert der Nahost-Krieg?

Wien (OTS) - Mehr als zwei Wochen nach dem verheerenden Hamas-Angriff schickt Israel Bodentruppen nach Gaza. Wie weit darf Selbstverteidigung gehen und wie geht Österreich gegen einen erstarkten Antisemitismus vor? Darüber diskutiert bei Pro und Contra eine prominente Runde mit Ariel Muzicant, Hasnain Kazim, Ingrid Steiner-Gashi und Thomas Schmidinger. Ebenfalls im Gespräch: Schlomo Hofmeister und Ramazan Demir.



Die bevorstehende israelische Bodenoffensive in Gaza hält die Welt in Atem, vereinzelt sind Soldat:innen schon in das Palästinensergebiet vorgedrungen. Die Sorge vor einem hohen Blutzoll unter den verschleppten Geiseln und der palästinensischen Zivilbevölkerung ist groß. Damit steigt die Gefahr einer weiteren Ausweitung des Konflikts auf die Nachbarländer drastisch.



Auch deshalb läuft die internationale Krisendiplomatie zur Vermittlung auf Hochtouren. Die UNO, aber auch die USA und die EU, rufen Israel zur Einhaltung des humanitären Völkerrechts auf.



Im Westen droht zeitgleich eine Destabilisierung durch einen zunehmenden Antisemitismus und die erhöhte Terrorgefahr. Die zahlreichen propalästinensischen Demonstrationen sowie Übergriffe auf jüdische Einrichtungen in Deutschland und Österreich lösen nicht nur in den israelischen Kultusgemeinden Ängste aus.



Bringt eine Bodenoffensive eine Eskalation des Konflikts? Ist eine friedliche Zwei-Staaten-Lösung noch denkbar? Was muss Österreich gegen einen erstarkten Antisemitismus tun?



PRO UND CONTRA

Dienstag, 24. Oktober 2023, 21:15 Uhr PULS 24 & JOYN

Dienstag, 24. Oktober 2023, 22:20 Uhr PULS 4 & JOYN



Gäste:

Ariel Muzicant, Vizepräsident Jüdischer Weltkongress und Präsident Europäischer Jüdischer Kongress sowie Unternehmer

Ingrid Steiner-Gashi, Ressortleiterin Außenpolitik, Kurier

Hasnain Kazim, Autor und Politikwissenschafter

Thomas Schmidinger, Politologe und Sozial- und Kulturanthropologe mit Schwerpunkt Naher Osten



Im Gespräch:

Schlomo Hofmeister, Rabbiner

Ramazan Demir, Leiter Islamische Seelsorge in österreichischen Gefängnissen



Moderation: Gundula Geiginger

