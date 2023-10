„Friede ist machbar, aber nicht mit Gewalt“

Aufruf an die Entscheidungsträger: Beenden Sie Gewalt und Kriege, schaffen Sie eine gesunde, glückliche und friedliche Gesellschaft!

Wien (OTS) - "Die theoretischen und methodischen Grundsätze des Maharishi Vedischen Friedens-Programms, die in dem Buch "An Antidote to Violence" (Spivak, Saunders) dargelegt sind, verdienen es, sorgfältig studiert und in der Welt verbreitet zu werden" (Generalleutnant Vasyl Krutov, ehemaliger Erster Stellvertretender Leiter des Sicherheitsdienstes der Ukraine und Erster Stellvertretender Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine).



Solange es nicht gelingt, Stress und Gewalt aus den Köpfen der Menschen zu entfernen, werden jede Art von Friedensbemühungen eine Illusion bleiben (siehe Präambel der UNESCO Charta).

Das neue Friedens-Projekt basiert auf dem Aufbau von Kohärenz (Ordnung) mit gleichzeitigem Abbau von Stress im Kollektiv-Bewusstsein, durch jahrtausendealte Bewusstseinstechnologien.

Link zum Nachsehen: https://www.gusp.org/de/ (Broschüre: https://www.gusp.org/brochures/)

Die Entwicklung einer friedlichen Gesellschaft ist heute keine Illusion mehr, es ist eine Frage des Know-hows. Dieses steht zur Verfügung: praktisch erprobt und wissenschaftlich dokumentiert.

Die Konflikte im Nahen Osten und in der Ukraine können innerhalb kürzester Zeit gelöst werden.

Und Österreich könnte das erste Land in der EU sein, in dem eine Angst- und Gewalt-freie Gesellschaft Wirklichkeit wird.

Was notwendig ist, ist die Offenheit der Entscheidungsträger, neue Konzepte aufzugreifen, auch wenn sie noch nicht Mainstream sind.

Glauben Sie nicht Sie wären es der Welt schuldig, überholte Denk- und Handlungsbahnen zu überschreiten?

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Lothar Krenner, Arzt für Allgemeinmedizin

1080 Wien, Piaristengasse 1/6

T: 0650 2312232

eM: lothar.krenner @ meditation.at

www.meditation.at

https://research.miu.edu/maharishi-effect/ (Research Kollektives Bewusstsein)