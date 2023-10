Wiener Weihnachtsbaum am Rathausplatz kommt aus Südtirol

28-Meter-Fichte wurde im Rautal am Enneberg gefällt und ist auf dem Weg nach Wien, wo er am 27. Oktober ankommt. Illuminiert wird der Baum am 10. November.

Wien (OTS) - Am Graben wird die Weihnachtsbeleuchtung installiert und auch der Weihnachtsbaum für den Rathausplatz ist ausgesucht. Die 28 Meter hohe und rund 115 Jahre alte Fichte wurde heute, Montag, im Rautal am Enneberg im Naturpark Fanes-Sennes-Prags gefällt und für den Sondertransport nach Wien vorbereitet. Ankommen wird der Baum in unserer Stadt am 27. Oktober. Knapp zwei Wochen später, am 10. November, wird der Baum dann feierlich illuminiert.



Seit 1959 stellt jedes Jahr ein anderes Bundesland der Weihnachtsbaum für den Rathausplatz, seit 1989 ist auch Südtirol als „zehntes Bundesland“ dabei. Ein Südtiroler Baum stand zuletzt 2014 am Rathausplatz.



„Es ist für uns immer eine besondere Ehre, wenn wir den Christbaum nach Wien bringen dürfen. Ein schöner, voller Baum aus unseren Wäldern wird ausgesucht, um den Wienerinnen und Wienern und den Gästen aus aller Welt die Weihnachtszeit zu verschönern. Dieser Baum ist auch ein Zeichen unserer Verbundenheit mit Wien und Österreich“, sagt Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher.



Ausgesucht wurde die Fichte für Wien von der Agentur Landesdomäne, die den Agrar- und Forstbesitz des Landes Südtirol verwaltet. Der Baum stammt aus einem Wald, der in nachhaltiger Forstwirtschaft bewirtschaftet wird.



„Es war nicht einfach, einen Baum zu finden, der den Anforderungen entspricht“, sagt Andreas Agreiter, Bereichsleiter des Forstbetriebs der Agentur Landesdomäne. Der Baum sollte regelmäßige Seitenäste haben, 25 bis 28 Meter hoch sein und muss logistisch günstig gelegen sein, damit er auch abtransportiert werden kann. „Diesen Baum haben die Förster im Rautal im Naturpark Fanes-Sennes-Prags gefunden. Heute haben wir ihn gefällt und in vorsichtiger Handarbeit die Seitenäste an den Stamm gebunden, sodass der Baum beim Aufstellen wieder so schön ist wie jetzt an seinem Standort im Wald“, sagt Agreiter.



Am Rathausplatz wird aktuell der diesjährige Wiener Christkindlmarkt aufgebaut, der am 10. November feierlich mit der Illuminierung des Wiener Weihnachtsbaums startet. Neben dem Baum und dem Markt gibt es auch dieses Jahr wieder von den Wiener*innen liebgewonnene Attraktionen wie den Herzerlbaum oder den Eistraum am Christkindlmarkt mit Eislauf-Strecke im Rathauspark.

