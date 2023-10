Erfolgreiche „Tage der offenen Ateliers 2023“

LH Mikl-Leitner: Niederschwellige Begegnung von Kunstschaffenden und Publikum baut Brücken für ein positives Miteinander

St.Pölten (OTS) - Am vergangenen Wochenende öffneten sich tausende Ateliertüren im ganzen Land und ebenso viele Künstlerinnen und Künstler luden das kunstinteressierte Publikum zur Begegnung mit ihrer Kunst bei den „Tagen der offenen Ateliers“, Europas größte Schau von bildender Kunst und Kunsthandwerk, ein.

„Die niederschwellige Begegnung von Kunstschaffenden und Publikum macht für mich den besonderen Charme der ,Tage der offenen Ateliers´ aus. Hier werden nachhaltig Brücken gebaut für ein positives Miteinander. Ein großes Dankeschön an alle teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler in Niederösterreich, die dieses einzigartige und exklusive Erleben von Kunst ermöglichen“, zeigt sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner von der Veranstaltung begeistert.

Zehntausende Besucherinnen und Besucher erlebten in 350 Orten in Niederösterreich die künstlerischen Schaffenswelten der 1.000 Kunstschaffenden hautnah und exklusiv. Unter anderem gewährte die mittlerweile legendäre und binnen kürzester Zeit ausgebuchte Ateliertour mit Kunstvermittler Carl Aigner alleine im Waldviertel 40 Teilnehmenden besondere Einblicke in ausgewählte Ateliers. Die Initiative „Tage der offenen Ateliers“ der Kulturvernetzung Niederösterreich GmbH ist in den letzten zwei Jahrzehnten zum erfolgreichen Fixpunkt im jährlichen Veranstaltungsreigen geworden und ist auch in ihrem 21. Umsetzungsjahr Sinnbild für die geballte Kreativität in Niederösterreich.

