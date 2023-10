AVISO/Grüne: 25. Oktober, 12–14:30 Uhr: Expert:innen-Austausch zum Thema „Eine sichere Energieversorgung für Österreich“

Im Anschluss an den Austausch erfolgt ein Doorstep

Wien (OTS) - Am Mittwoch, 25.10.2023, findet auf Initiative des Grünen Parlamentsklubs ein Austausch zum Thema „Eine sichere Energieversorgung für Österreich“ statt. Mit u.a. Energieministerin Leonore Gewessler, den Abgeordneten der Grünen Lukas Hammer und David Stögmüller, Walter Boltz (Energieexperte und Berater des Klimaschutzministeriums, ehemaliger E-Control-Vorstand), Gerhard Roiss (Ex-OMV-Chef und Energieexperte), Günter Pauritsch (Leiter Energieökonomie und Infrastruktur der Energieagentur) und Suriya Jayanti (Mitgründerin von Eney). Der Austausch ist nicht medienöffentlich . Im Anschluss an das Treffen findet um 14:30 Uhr ein Doorstep mit kurzen Statements der Teilnehmer:innen statt.

Zeit: Mittwoch, 25. Oktober 2023, 12-14:30 Uhr (nicht medienöffentlich) – Doorstep für Medienvertreter:innen im Anschluss

Wo: Außenstelle des österreichischen Parlaments, Großer Prunksaal (1. OG), Stubenring 8 -10, 1010 Wien

Anmeldung:

Bei Teilnahme am Doorstep ersuchen wir Sie höflich um Anmeldung per E-Mail an presse@gruene.at

Vor Ort bestehen Film- und Fotomöglichkeiten. Auch ein Kameraschwenk vom Austausch wird möglich sein.

Wir danken Ihnen im Voraus und freuen uns auf Ihre Teilnahme.

