Neues Führungstrio bei Dr. Tonar Cosmetics: Katrin Schwarzl wird CEO

Wien (OTS) - Mit Anfang Oktober hat das Wiener Kosmetikunternehmen Dr. Tonar Cosmetics eine weitere Geschäftsführerin: Katrin Schwarzl komplettiert damit das Management-Team zusammen mit den Gründerinnen und Co-CEOs Dr. Ursula Tonar und Dr. Sabine Schnabel.

Der Fokus von Katrin Schwarzl, die 15 Jahre internationale Erfahrung im Brand- & Retailmanagement in der Skincare- & Luxusgüterbranche mitbringt, wird auf dem Vorantreiben der weiteren globalen Expansion liegen.

Dr. Tonar Cosmetics ist seit dem Launch im Jahr 2019 stark gewachsen, das Produktsortiment wurde ebenso nachfrageorientiert laufend erweitert. Mit dem Erfolg am Heimatmarkt Österreich soll das Geschäft nun international expandiert und ausgebaut werden. Die Produkte sind bereits jetzt über den Webshop in über 30 Ländern erhältlich, der Fokus wird auf dem Ausbau von Vertriebspartnerstrukturen, dem PoS sowie der Steigerung der Brand Awareness liegen.

„Wir freuen uns sehr, mit Katrin Schwarzl eine so renommierte und in der Branche international vernetzte Managerin als Partnerin für unsere Expansion an Board zu haben. Mit ihrer Expertise sollen Retail-Strukturen in weiteren Ländern in der EU, aber auch Middle-East, Asien und USA professionell aufgebaut werden. Wir haben große Pläne, den Erfolg & die Erfahrungen aus Österreich in weiteren Märkten zu multiplizieren“, so Dr. Ursula Tonar und Sabine Schnabel, Co-Founderinnen & Geschäftsführerinnen von Dr. Tonar Cosmetics.

Vor ihrem Einstieg bei Dr. Tonar Cosmetics war Katrin Schwarzl für LVMH in Singapur für den Asien-Pazifik Travel Retail Bereich von Moët Hennessy sowie das Marketing in Singapur verantwortlich. Ihre vorherigen Stationen führten sie von L’Oréal in Wien und Beiersdorf in Hamburg, zu Pond’s in Singapur, dem Skincare-Marktführer in Asien. Dort war sie federführend für die Anti-Aging-Produktentwicklung und das Marketing zuständig. Auch bringt sie Erfahrung im Startup-Bereich mit: Nach den beruflichen Stationen im In- & Ausland in der Kosmetik- & Lifestylebranche übernahm sie als CEO der Basenbox, einem Anbieter für basische und gesunde Convenience-Produkte.

„Skincare ist meine große Leidenschaft – das zog sich durch meine gesamte Berufslaufbahn. Das Potential von Dr. Tonar Cosmetics ist enorm als eine der ersten Skincare-Brands, die auf echte epigenetische Wirkung der Produkte setzt. Ich freue mich, die Erfolgsgeschichte aus Österreich in weiteren Ländern auszubauen“ so Katrin Schwarzl.

Über Dr. Tonar Cosmetics

Dr. Tonar Cosmetics ist ein führendes Kosmetikunternehmen für die Entwicklung hochinnovativer Skincare-Produkte auf Basis der Epigenetik. Dahinter steht die Wiener Dermatologin und Schönheitsexpertin Dr. Ursula Tonar, die die Produkte in über 15 Jahren intensiver Forschung in Kooperation mit mehr als 1000 ProbandInnen entwickelte. Seit der Gründung 2019 wurde das Sortiment sowie die Retailkooperationen kontinuierlich erweitert. Dr. Tonar Cosmetics ist mittlerweile in über 30 Ländern online erhältlich. dr.tonar-cosmetics.com

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Tonar Cosmetics GmbH

Sandra Oreski, MA

contact @ tonar-cosmetics.com