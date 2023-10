In der Holzbranche landen? Wood be nice.

Start der neuen proHolz-Kampagne, die bei jungen Zielgruppen Aufmerksamkeit für die Holzwirtschaft als Arbeitgeberin schafft

Wien (OTS) - Die Holzbranche ist ein breites Arbeitsfeld: Sie reicht von der Aufforstung, Waldpflege und Holzernte in der Forstwirtschaft über die Weiterverarbeitung in der Säge-, Platten-, Holzbau-, Möbel- und Skiindustrie sowie in Zimmerei- und Tischlereibetrieben bis zur Papierindustrie und zum Holzhandel. Entsprechend groß ist die Vielfalt der beruflichen Möglichkeiten.

Safe & Hightech. So sind Holzjobs.

Die Kampagne „Wood be nice“, die proHolz Austria gemeinsam mit der Linzer Agentur „Gruppe am Park“ entwickelt hat und für die Branche umsetzt, spricht junge Menschen als Nachwuchskräfte für die Holzwirtschaft an. Kurzvideos werfen überraschende Blicke auf die Arbeitswelt Holz und greifen zentrale Werte der Generation Z wie Naturverbundenheit, Sicherheit, Technologieoffenheit und Selbstbestimmtheit – Werte, denen die Holzwirtschaft optimal entspricht – auf.

Viele Betriebe der Holzwirtschaft sind als Familienunternehmen fest in den Regionen und in der Nähe zum Wald verwurzelt. Mit innovativen Technologien und über Generationen aufgebautem Knowhow haben sie vielfach Weltmarktführerschaft übernommen und stellen heute stabile Größen der heimischen Wirtschaft dar.

„Mit der Kampagne begegnet unsere Branche der Nachwuchsgeneration auf Augenhöhe. Unsere Jobs drehen sich um den natürlichen und nachwachsenden Rohstoff Holz, der vor dem Hintergrund der Klimakrise eine höchst nachgefragte Ressource ist. Wir verbinden Natur und Hightech wie keine andere Branche und schaffen Innovation aus Tradition. Mit diesem unverwechselbaren Angebot laden wir junge Menschen ein, Teil der Holzwirtschaft zu werden und aus einer Vielfalt an Green Jobs zu wählen“, so Richard Stralz, Obmann von proHolz Austria.

Vielfalt der Holzwirtschaft

Die Holzwirtschaft als Wertschöpfungskette Forst-Holz-Papier schafft Arbeitsplätze für 320.000 Menschen in Österreich. Jeder 14. Arbeitsplatz ist mit ihr verbunden und jeder 13. Euro der österreichischen Wirtschaftsleistung geht auf sie zurück. Die Holzwirtschaft mit all ihren Teilbranchen ist auch stark in der Lehrlingsausbildung. 5.300 Nachwuchskräfte machen derzeit eine Lehre in der Holzwirtschaft. Neben den direkt mit Holz verbundenen Lehrberufen wie Holztechnik, Zimmerei oder Tischlerei bietet die Holzbranche auch die Möglichkeit zur Ausbildung in Lehrberufen wie Metalltechnik (Maschinenbautechnik), Elektrotechnik, Mechatronik und vielen weiteren mehr.

Social Media & Kino

Die Kampagne „Wood be nice“ läuft ab sofort mit kontinuierlichen Schaltungen auf Social Media. Die Kurzvideos werden auf YouTube, Instagram und TikTok – da, wo sich die Zielgruppe aufhält – ausgespielt. Ergänzend sind die Spots als Kinowerbung zu sehen. Die Landingpage der Kampagne https://www.woodbenice.at informiert über die Bandbreite der Berufsbilder in der Holzwirtschaft, mögliche Ausbildungswege und offene Jobs.

Über proHolz Austria

proHolz Austria ist als Marketing-Einrichtung der österreichischen Forst- und Holzwirtschaft das Sprachrohr zu Wald & Holz. Aufgabe von proHolz Austria ist es, Bewusstsein für die Ressource Wald zu schaffen und die vermehrte Verwendung des Werk- und Baustoffs anzustoßen. proHolz Austria setzt seit 1994 kontinuierlich Infokampagnen zu Waldbewirtschaftung und Holzverwendung um. Seit 2010 sind auch Kampagnen zu Karriere und Jobs in der Holzwirtschaft Teil des Aktionsprogramms von proHolz Austria.

