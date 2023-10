„Report“ über Kurz-Prozess, schwierige Integration im Klassenzimmer und Hürden beim Gasausstieg

Am 24. Oktober um 21.05 Uhr in ORF 2; Irmgard Griss und Gerhard Jarosch zu Gast im Studio

Wien (OTS) - Susanne Schnabl präsentiert den „Report“ am Dienstag, dem 24. Oktober 2023, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Die Kurz-Taktik

Für Sebastian Kurz geht es im Prozess um falsche Zeugenaussage um mehr als um schuldig oder nicht schuldig. Es geht für den Ex-Kanzler auch um seine zukünftige Rolle in der Innenpolitik und um die Ausgangslage für mögliche weitere Verfahren. Im und neben dem Gerichtssaal setzt das Team Kurz dabei einmal mehr auf Angriffe gegen die Justiz. Eine Analyse der Kurz-Taktik von Stefan Daubrawa und Alexander Sattmann.

Live im Studio diskutieren die frühere Höchstrichterin und Politikerin Irmgard Griss und der frühere Sprecher der Staatsanwältevereinigung, Gerhard Jarosch.

Schwierige Integration im Klassenzimmer

Die türkis-blaue Regierung hat 2018 die Deutschförderklassen eingeführt: Kinder mit keinen oder mangelnden Deutschkenntnissen werden separiert in Förderklassen zusammengefasst und nicht mit anderen Gleichaltrigen gemeinsam unterrichtet. Eine Evaluierung dieses Systems Ende vergangenen Jahres hat vernichtende Bewertungen gebracht. Lehrkräfte und Bildungsfachleute kritisieren den nicht vorhandenen Erfolg und die im Schulalltag schwierige Umsetzung. Deutschlernen unter Druck führe auch nicht zu mehr Integration im Klassenzimmer, im Gegenteil: die Kinder fühlen sich stigmatisiert und ausgegrenzt. Das mache es auch schwieriger, Kinder und Jugendliche auf die vielen gesellschaftlichen Probleme vorzubereiten, wie Debatten über den Krieg im Nahen Osten zeigen. Helga Lazar und Sabina Riedl berichten.

Hürden beim Gasausstieg

Bis 2040 will Österreich klimaneutral sein. Das bedeutet auch, dass bis dahin nicht mehr mit Erdgas geheizt werden soll. Vergangene Woche hat die Bundesregierung in einer Pressekonferenz die Eckpfeiler des neuen Erneuerbare-Wärme-Gesetzes, kurz EWG, vorgestellt. Für den Umstieg von Gasthermen auf erneuerbare Energiesysteme setzt die Regierung auf umfangreiche Förderungen – eine Pflicht zur Umrüstung soll es hingegen nicht geben. Fachleute befürchten, dass vor allem für Großstädte wie Wien die Dekarbonisierung dadurch deutlich mühsamer wird. Schließlich wird etwa jede zweite Wohnung in Wien derzeit noch mit Gas beheizt. Es gibt allerdings auch schon erste Beispiele, wie der Gasausstieg gelingen kann. Laura Franz und Yilmaz Gülüm berichten.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at