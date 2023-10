Grant Thornton Austria: Ausbau der Sustainability Services mit dem internationalen Experten Timo Goßler

Timo Goßler wird Partner und Head of Sustainability Services

Wien (OTS) - Mit Timo Goßler hat das internationale Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen Grant Thornton Austria einen hervorragenden, international vernetzten Nachhaltigkeitsexperten gewonnen, der seit 1. September 2023 als Partner den Bereich Sustainability Services verantwortet.

Timo Goßler verfügt über langjährige Erfahrung in der Nachhaltigkeitsstrategie- und Managementberatung, zuletzt war er bei Accenture sowie beim World Food Programme der Vereinten Nationen tätig. Seine Expertise erstreckt sich von der Entwicklung übergreifender Nachhaltigkeitsstrategien und der Gestaltung nachhaltiger Geschäftsmodelle über die Ausarbeitung von Klima- und Kreislaufwirtschaftsprogrammen hin zur Nachhaltigkeitsberichterstattung nach geltenden Regularien (wie CSRD und EU-Taxonomie). Darüber hinaus verfügt er über umfassende Kenntnisse in der Konzeption von Organisations- und Prozessmodellen sowie von IT-Systemen, insbesondere im Hinblick auf die Verwaltung von Nachhaltigkeitsberichtsdaten und die Steuerung von Nachhaltigkeitskennzahlen.

Neben einer Promotion sub auspiciis an der Wirtschaftsuniversität Wien ist Timo Goßler zertifizierter Experte im Bereich Business Sustainability Management der University of Cambridge. Er ist als Dozent unter anderem an der Universität Klagenfurt tätig.

Mit seiner ganzheitlichen Herangehensweise an das Thema Nachhaltigkeit – von Strategieentwicklung über Berichterstattung bis Digitalisierung – wird Timo Goßler bei Grant Thornton Austria künftig Unternehmen dabei unterstützen, Nachhaltigkeit auf wirtschaftlich erfolgreiche Weise in ihr Kerngeschäft zu integrieren und sowohl finanzielle als auch ökologische und soziale Ziele zu erreichen.

„Wir heißen Timo Goßler herzlich bei Grant Thornton Austria willkommen und freuen uns auf die Zusammenarbeit in einem für unser Beratungsportfolio zentralen Wachstumsgebiet. Das umfassende Fachwissen von Timo Goßler und seine Leidenschaft für Nachhaltigkeit werden einen wesentlichen Mehrwert für unsere Klientinnen und Klienten auf ihrem Weg in eine nachhaltige Zukunft bringen“ , so Marlene Halikias, Head of Advisory bei Grant Thornton Austria.

