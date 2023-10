TÜV AUSTRIA GMBH vereint jahrelange Praxiserfahrung in der Werkstofftechnik

TÜV AUSTRIA Group integriert die Technische Versuchs- und Forschungsanstalt (TVFA) in die TÜV AUSTRIA GMBH und baut führende Rolle als Werkstofftechnik-Kompetenzzentrum aus.

Wien (OTS) - Werkstoffe müssen etwa bei der Herstellung von Stahlkonstruktionen, im Maschinenbau und in der Kunststoffindustrie vieles leisten. Die TÜV AUSTRIA Group steht seit vielen Jahren als kompetenter Partner zur Prüfung dieser Werkstoffe zur Verfügung. Unter dem Dach der Technischen Versuchs- und Forschungsanstalt (TVFA) wickelte die TÜV AUSTRIA Group bereits zahlreiche Aufträge – von Standardversuchen bis hin zu komplexen Bauteilprüfungen – ab.

Ausbau der Marktführerschaft

Die Verschmelzung der TVFA in die TÜV AUSTRIA GMBH macht Österreichs Nummer eins im Bereich der Werkstofftechnik- und Maschinenbaukompetenz als Plattform für Industriekunden nun noch attraktiver. Durch die Integration in die TÜV AUSTRIA GMBH wird das Portfolio an akkreditierten Prüfdienstleistungen massiv erweitert. Dabei führt die Vernetzung von Prüfmöglichkeiten zu einer erheblichen Verbesserung der Analysemöglichkeiten von Werkstoffen, Bauteilen und weiterer zu untersuchenden Komponenten.

Ein Plus für Industrie-Kunden

Im Rahmen der Verschmelzung erfolgte auch physisch ein kompletter Standortwechsel in das TÜV AUSTRIA Technology & Innovation Center in der Deutschstraße 10 in Wien/Inzersdorf, um Synergien noch besser zu bündeln und die Effizienz von Arbeitsprozessen zu steigern. So bietet nun etwa der direkte Zugriff auf den leistungsstärksten industriellen Computertomographen eine rasche vorab Screening-Möglichkeit und unterstützt speziell bei Schadensuntersuchungen.

TVFA als starke Marke

Die Technischen Versuchs- und Forschungsanstalt etablierte sich im Laufe der Jahrzehnte zu einem Garant für hochwertige Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen im industriellen Sektor und erlangte hohe Markenbekanntheit innerhalb der Branche. Der Markenname bleibt weiterhin erhalten und steht auch künftig für hohe Dienstleistungsqualität.

Die TVFA versteht sich als Dienstleister für Unternehmen im Maschinenbauwesen, für Techniker, Hersteller und Betreiber von Maschinen und Anlagen unter Berücksichtigung aller relevanten Kriterien wie Sicherheit, Wirtschaftlichkeit, Qualität und Umweltschutz. Dabei bündelt die TVFA als Teil der TÜV AUSTRIA Group Expertenwissen aus unterschiedlichen Disziplinen und trägt dazu bei, Österreich als Innovationsstandort weiter zu stärken.

Rückfragen & Kontakt:

Ing. Jochen Bognar, MSc (Director Testing Center Austria) | TÜV AUSTRIA GMBH | Deutschstraße 10, 1230 Wien | M: jochen.bognar2 @ tuv.at