Theater, Kabarett, Lesungen, Buchpräsentationen und mehr

Vom „Sehnsuchtsort Semmering“ bis zum „Brandner Kaspar“

St.Pölten (OTS) - Morgen, Dienstag, 24. Oktober, präsentiert Eduard Aberham ab 19 Uhr im Panhans am Semmering sein Buch „Sehnsuchtsort Semmering“, in dem der langjährige Direktor des Grandhotels die Geschichte des „Zauberbergs" Revue passieren lässt. Nähere Informationen beim Kral Verlag unter 02672/82236 und www.kral-verlag.at.

Morgen, Dienstag, 24., und am Mittwoch, 25. Oktober, bringen die Manne-quins - Marcella Micelli, Andrè Cartier, Laura Adams und Bambi Road – im Theater Forum Schwechat ihre neue Show „We Will Survive“ auf die Bühne. Beginn ist jeweils um 20 Uhr; nähere Informationen und Karten beim Theater Forum Schwechat unter 01/7078272, e-mail karten @ forumschwechat.com und www.forumschwechat.com.

Im Rahmen des St. Pöltner „Blätterwirbels“ stellt Dietmar Grieser am Mittwoch, 25. Oktober, ab 17 Uhr in der NÖ Landesbibliothek in St. Pölten sein Buch „Geliebte Ukraine. Auf literarischer Spurensuche zwischen Donezk und Anatevka“ vor. Nähere Informationen unter www.blaetterwirbel.at; Anmeldungen unter 02742/9005-12835 und e-mail post.k2veranstaltungen @ noel.gv.at.

Das Literaturfestival „Blätterwirbel“ bietet auch den Rahmen für die Buchpräsentation von Ilija Trojanows „Tausend und ein Morgen“ am Mittwoch, 25. Oktober, im Landestheater Niederösterreich in St. Pölten, wo der Schriftsteller ab 19 Uhr in der Theaterwerkstatt aus seinem neuen Roman „Tausend und ein Morgen“ lesen und über utopisches Schreiben und Handeln sprechen wird. Nähere Informationen und Karten beim Landestheater Niederösterreich unter 02742/908080-600, e-mail karten @ landestheater.net und www.landestheater.net bzw. www.blaetterwirbel.at.

Gelesen wird am Mittwoch, 25. Oktober, auch in der Stadtbücherei und Mediathek Krems, wo Maren Wurster ab 18 Uhr aus ihrem Buch „Papa stirbt, Mama auch“, einer Abhandlung über das Sterben ihrer Eltern und das Ertasten der eigenen Identität, vortragen wird. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter 02732/801-382, e-mail buecherei @ krems.gv.at und www.krems.at/buecherei.

„Wir gehen in den Keller lachen…“ heißt es am Mittwoch, 25. Oktober, ab 19.30 Uhr im Keller des TAM, des Theaters an der Mauer in Waidhofen an der Thaya, wo Ewald Polacek und Walter Weber in heiteren Texten über die Restaurierung des historischen Kellers aus dem 17. Jahrhundert erzählen. Nähere Informationen und Karten beim TAM unter 02842/52955, e-mail theater @ tam.at und www.tam.at.

Ebenfalls am Mittwoch, 25. Oktober, spielen, singen, lesen, dichten, texten, reden, zeigen, malen und philosophieren 4 Rosis & Friends unter dem Motto „So ein Zirkus!“ im Schloss Fischau. Beginn ist um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 0664/4418770, e-mail art @ schloss-fischau.at und www.schloss-fischau.at.

Am Mittwoch, 25. Oktober, gastiert auch Gery Seidl mit seinem neuen Programm „beziehungsweise“ in der Arena Nova in Wiener Neustadt. Beginn ist um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten bei der Arena Nova unter 02622/22360-0, e-mail office @ arenanova.com und www.arenanova.com.

Kabarett gibt es am Mittwoch, 25. Oktober, auch in Hollabrunn, wo das Duo Blözinger ab 20 Uhr beim 26. „Mühlenfest“ der „Kulturmü´µ“ mit seinem Programm „Zeit" auftritt. Nähere Informationen und Karten bei der „Kulturmü´µ“ Hollabrunn unter 0699/11533556, e-mail karten @ kulturmue.at und www.kulturmue.at.

Ein weiterer Kabarettabend geht am Mittwoch, 25. Oktober, in der Babenbergerhalle in Klosterneuburg über die Bühne, wo Gernot Kulis ab 20 Uhr sein „Best of 20 Jahre Ö3-Callboy” präsentiert. Nähere Informationen und Karten unter 02243/444-273, e-mail babenbergerhalle @ klosterneuburg.at und

https://shop.eventjet.at/klosterneuburg.

Am Nationalfeiertag, Donnerstag, 26. Oktober, feiert ab 20.15 Uhr im Wald4tler Hoftheater in Pürbach „Die Gespenster-Analyse“, eine Komödie von Ronald Rudoll über das Wesen der Freundschaft, Premiere. Zu sehen ist das Stück in der Regie des Autors weiters am 27. und 28. Oktober jeweils ab 20.15 Uhr bzw. am 29. Oktober ab 16 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Wald4tler Hoftheater Pürbach unter 02853/78469, e-mail office @ hoftheater.at und www.hoftheater.at.

Am Freitag, 27. Oktober, treten ab 19.30 Uhr in der Bühne im Hof in St. Pölten Berni Wagner, Sonja Pikart und Christoph Fritz mit ihrer Halloween-Show „GHÖST“ auf. Nähere Informationen unter 02742/908050, e-mail office @ buehneimhof.at und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908080-600 und e-mail karten @ buhneimhof.at.

Am Samstag, 28. Oktober, gelangt ab 19.30 Uhr im Georg-Schütz-Saal in Oeynhausen die Komödie „Neurosige Zeiten“ von Winnie Abel zur Premiere (Regie: Andreas Freislebn). Gespielt wird die Produktion des Oeynhausner Laientheaters in Folge am 29. Oktober ab 16 Uhr sowie am 3. und 4. November jeweils ab 19.30 Uhr. Karten unter 0664/2100098; nähere Informationen beim Kulturamt Traiskirchen unter 02252/508521-10 und e-mail Walter.Skoda @ traiskirchen.gv.at.

Am Sonntag, 29. Oktober, steht ab 11 Uhr im Max-Reinhardt-Foyer der Bühne Baden „Mozart & Mutter“, eine szenische Lesung eines Textes von Helmut Korherr mit Musikbegleitung, auf dem Spielplan. Nähere Informationen und Karten bei der Bühne Baden unter 02252/22522, e-mail ticket @ buehnebaden.at und www.buehnebaden.at.

Beim „KiJuBuTag für Familien“ liest Christoph Mauz im Rahmen des St. Pöltner „Blätterwirbels“ am Dienstag, 31. Oktober, ab 15 Uhr im Museum Niederösterreich in St. Pölten aus seinen Büchern „Monster-Mania" und „Monster-Express". Nähere Informationen unter 02742/908090-0, e-mail info @ museumnoe.at und www.museumnoe.at bzw. www.kijubu.at und www.blaetterwirbel.at.

Schließlich gastiert am Dienstag, 31. Oktober, die Neue Bühne Wien im Theater am Steg in Baden und bringt ab 19 Uhr in der Regie von Marcus Strahl Kurt Wilhelms Komödie „Der Brandner Kaspar und das ewig’ Leben" über einen gewitzten Bauern, der dem Tod ein Schnippchen schlagen will, auf die Bühne. Nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse