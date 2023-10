Toto: Neunfachjackpot – 80.000 Euro warten

Jackpot auch beim Zwölfer und weiterhin in der Torwette

Wien (OTS) - Die Jackpot-Serie beim Toto Dreizehner und in der Torwette verlängert sich weiter, am Wochenende kam nun auch ein weiterer Jackpot beim Zwölfer hinzu.

In der Toto Runde 42 hat es also zum neunten Mal in Folge keinen Dreizehner gegeben, damit wartet nun ein Neunfachjackpot, bei dem es um rund 80.000 Euro gehen wird. In der vergangenen Runde ist auch niemandem gelungen, nur zwölf Spiele richtig zu tippen, womit auch im Jackpot für den Zwölfer bereits mehr als 6.000 Euro warten.

Auch in der Torwette gab es erneut keine „fünf Richtigen“, sodass auch hier der Jackpot in die Verlängerung geht. Auch vier richtige Ergebnisse wurden in dieser Runde nicht richtig getippt, damit geht es auch im zweiten Rang der Torwette nun um einen Jackpot.

Annahmeschluss für die Runde 43A ist am Dienstag um 19:50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 42

9fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 67.333,87 – 80.000 Euro warten JP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 6.208,06 13 Elfer zu je EUR 106,10 159 Zehner zu je EUR 17,30 162 5er Bonus zu je EUR 7,00

Der richtige Tipp: 2 2 X X 2 / 2 2 1 2 1 1 2 1 X 1 2 2 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 7.970,16 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 475,68 Torwette 3. Rang: 1 zu je EUR 594,60 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 170.766,06

Torwette-Resultate: 2:+ 0:2 0:0 0:0 0:+

