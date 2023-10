Lotto: Zwillingsjackpot - weder Sechser noch Fünfer mit Zusatzzahl

Es warten 1,4 Mio. bzw. 180.000 Euro und beim Joker Doppeljackpot mit 600.000 Euro

Wien (OTS) - Seit gestern Abend wartet wieder einmal ein Zwillingsjackpot auf die Spielteilnehmer:innen bei der nächsten Lotto Ziehung. Bei der Ziehung am Sonntag gab es nämlich weder einen Lotto Sechser noch einen Fünfer mit Zusatzzahl, daher geht es am Mittwoch beim Sechser um 1,4 Millionen Euro.

Die Zahlen 3, 12, 13, 25, 32, 35 und die Zusatzzahl 4 ergaben in der vergangenen Runde auch keinen Fünfer mit Zusatzzahl, weder per Computer erstelltem Quicktipp noch auf einem Wettschein mit per Hand ausgefülltem Tipp. Damit geht es auch beim Fünfer mit Zusatzzahl zum insgesamt achten Mal im heurigen Jahr um einen Jackpot. Im Topf für Mittwoch werden hier 180.000 Euro erwartet.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus gab es dieses Mal keinen Sechser. Damit wurde die Gewinnsumme wieder auf die Gewinner:innen des Fünfers aufgeteilt. 35 sind es und sie dürfen sich nun über je 8.009,80 Euro freuen. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde werden etwa 200.000 Euro erwartet.

Joker

Beim Joker gab es am Sonntag einen Wettschein mit der richtigen Ziffernkombination in Oberösterreich, allerdings war hier das „Ja“ nicht angekreuzt. Damit geht es beim Joker in der nächsten Runde um einen Doppeljackpot. Hier warten auf einen Solo-Joker mit der richtigen Joker Zahl und einem angekreuzten „Ja“ auf der Quittung rund 600.000 Euro.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Thomas May.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 22. Oktober 2023

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 733.715,57 – 1,4 Mio. warten JP Fünfer+ZZ, im Topf bleiben EUR 99.051,60 86 Fünfer zu je EUR 1.194,40 154 Vierer+ZZ zu je EUR 214,30 4.004 Vierer zu je EUR 48,10 4.753 Dreier+ZZ zu je EUR 17,30 58.472 Dreier zu je EUR 5,60 193.032 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,30

Lotto Gewinnzahlen: 3 12 13 25 32 35 Zusatzzahl 4

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 22. Oktober 2023

Kein Sechser , Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 35 Fünfer zu je EUR 8.009,80 2.158 Vierer zu je EUR 22,00 34.917 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 8 21 31 34 40 43

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 22. Oktober 2023

DJP Joker, im Topf bleiben EUR 403.470,47 – 600.000 Euro warten 10 mal EUR 10.000,00 97 mal EUR 1.000,00 858 mal EUR 100,00 8.429 mal EUR 10,00 85.452 mal EUR 2,00

Joker Zahl: 4 6 0 2 3 4

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at

https://www.playsponsible.at