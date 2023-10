Tag der offenen Tür im Winterpalais des Prinzen Eugen am 26. Oktober

Wien (OTS) - Am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober 2023, öffnet das Finanzministerium die Pforten des Winterpalais und macht die Prunkräume des schönen Barockpalais der Öffentlichkeit zugänglich.

Zwischen 9:00 und 17:00 Uhr können alle Interessierten über die Himmelpfortgasse 8 das Winterpalais betreten. Neben der Möglichkeit, die prachtvollen Räumlichkeiten zu besichtigen, bietet das Finanzministerium zahlreiche Informationsangebote an. Von FinanzOnline über die ID Austria, die man vor Ort aktivieren lassen kann, haben die Besucherinnen und Besucher zudem die Chance, sich über mögliche Jobperspektiven in der Finanzverwaltung beraten zu lassen und Einblick in die vielseitigen Aufgaben des Ressorts zu bekommen. Für die Aktivierung der ID Austria sind ein gültiger amtlicher Lichtbildausweis (österreichischer Personalausweis oder Reisepass) sowie ein aktuelles, ausgedrucktes Passfoto notwendig.

Das Blechbläserquartett der Zollmusik sorgt zudem für den musikalischen Rahmen bei dieser Veranstaltung.

Finanzminister Magnus Brunner wird zwischen 11:30 bis 13:00 Uhr ebenfalls vor Ort sein.

