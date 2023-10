arcona hat Reisenden mit Hund viel zu bieten (FOTO)

Rostock (ots) - Der geliebte Vierbeiner soll mit in den Urlaub - aber geht das auch? In den zwölf arcona Häusern lautet die Antwort jetzt ganz klar: ja! Ob Pointer, Pudel oder Pekinese: Alle wohlerzogenen Hunde können gegen Aufpreis mit in den Zimmern ihrer Frauchen oder Herrchen wohnen. Damit nicht genug, bieten die meisten arcona Hotels in Kooperation mit dem Bielefelder Tierbedarf-Hersteller HUNTER zudem Trink- und Fressnäpfe, Leckerli, Decken, Körbchen und Spielzeug an, manche auch Hundekotbeutel und Stationen für die Pfotenreinigung. Für den Urlaubsspaß im Freien geben die Mitarbeiter gerne Tipps zu Hundestränden, Hundewiesen und Ausflügen mit Hund, außerdem zu Tabuzonen und Orten mit Maulkorbpflicht. Auch Adressen von Tierärzten in der Nähe und Erste-Hilfe-Kits halten einige Hotels bereit. Das Hotel Künstlerquartier Seezeichen Ahrenshoop reserviert auf Wunsch sogar Strandkörbe am Hundestrand.

"Wir wollen, dass Mensch und Hund gemeinsam schöne Ferien verbringen", sagt Christiane Winter-Thumann, Direktorin Kommunikation bei arcona. "Unsere Erfahrungen der letzten Jahre sind so positiv, dass wir unser Angebot für Hundefreunde ausgebaut haben. Bei alledem achten wir natürlich darauf, dass sich auch Gäste ohne Vierbeiner rundum wohl bei uns fühlen."

Der Aufpreis pro Hund und Nacht beträgt je nach Haus zwischen 15 und 25 Euro. Das Barefoot Hotel Mallorca und das Hotel Elephant Weimar berechnen 30 Euro pro Aufenthalt. Wer seine Fellnase mit ins Restaurant bringen möchte, sollte sich vorher erkundigen, ob dies gestattet ist. Die Wellnessbereiche sind überall hundefrei.

"Als Hundehalterin weiß ich aus eigener Erfahrung, wie schön es ist, auf Reisen keine Abstriche machen zu müssen. Umso mehr war es mir eine Herzensangelegenheit, arcona mit unserem Zubehör auszustatten, damit Hundeliebhaber ihren Urlaub gemeinsam mit dem besten Freund genießen können", sagt HUNTER-Geschäftsführerin Nadine Trautwein.

Von Sylt bis Kitzbühel: Hundeferien an der See und in den Bergen

Die Nordseeinsel Sylt hat klare Regeln für ein entspanntes Miteinander von Mensch und Hund - deshalb ist sie bei Gästen in Begleitung ihrer Vierbeiner besonders beliebt. Im Wyn Strandhotel Sylt kommen Hunde für 18 Euro pro Nacht im Zimmer ihrer Besitzer unter, können sich dort in eine Hundedecke kuscheln und fressen aus Näpfen mit hygienischer Unterlage. Dazu gibt es Leckerli und die Broschüre "Hundeknigge von Sylt". Der hoteleigene Shop führt Hunde-Souvenirs.

Auch an der Ostsee sind Vierbeiner willkommen, zum Beispiel im Hotel Kaiserhof Heringsdorf auf Usedom. Für 20 Euro pro Nacht gibt es auf dem Zimmer eine Hundedecke, Fressnäpfe und eine Unterlage, Kotbeutelspender sowie Leckerli. Im Haus sind hundefreundliche Bereiche wie die Sommerterrasse ausgewiesen. Bei der Ankunft gibt es Infos zum Hundestrand, Ausflugsideen und auf Wunsch den Kontakt zu einem Hundesitter oder Tierärzten am Ort.

Wer mit seiner Fellnase durch die Bergwelt streifen möchte, ist im Boutiquehotel Erika in Kitzbühel (15 Euro pro Hunde/Nacht) und - ab Dezember 2023 - im Hotel Triforêt Hinterstoder (20 Euro pro Hund/Nacht) herzlich willkommen. Und auch rund um das Romantikhotel auf der Wartburg (20 Euro pro Hund/Nacht) locken neben hundefreundlichen Services ausgedehnte Spazierrunden durch die Kulturstadt Eisenach.

arcona Hotels & Resorts

2008 gegründet, sind die arcona Hotels & Resorts mit Sitz in Rostock auf den Betrieb und die Entwicklung erstklassiger Freizeit- und Ferienhotels spezialisiert. Die derzeit zwölf arcona Häuser befinden sich in teils denkmalgeschützten Immobilien an namhaften Urlaubsdestinationen wie Rügen, Sylt und Kitzbühel. Zum Portfolio zählen unter anderem das bekannte Hotel Elephant Weimar, das traditionsreiche Romantik Hotel auf der Wartburg und der Golfclub Schloss Teschow.

Neue Projekte treibt arcona in den Alpen und an den deutschen Küsten voran. Als Lizenznehmer des von Til Schweiger entwickelten Barefoot-Konzepts betreibt arcona außerdem Barefoot Hotels an etablierten Destinationen wie Mallorca, ein weiteres Barefoot ist in Bad Wiessee am Tegernsee in Planung. Inhaber und Gesellschafter von arcona sind Alexander Winter und Treugast-Gründer Prof. Stephan Gerhard. Firmensitz ist die denkmalgeschützte Zeeck'sche Villa in Rostock.

Rückfragen & Kontakt:

Unternehmenskommunikation arcona Hotels & Resorts

Christiane Winter-Thumann

August-Bebel-Straße 55, D-18055 Rostock

Tel.: 0049 381 - 873 949-30

c.winter-thumann @ arcona.de | www.arcona.de



Pressekontakt arcona Hotels & Resorts

StörrFaktor PR, Michaela Störr

Burgstraße 12, D-93093 Donaustauf

Tel.: 0049 89 - 42 09 56 69 12

info @ stoerrfaktor.de