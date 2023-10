SPÖ-Yildirim: „Gewaltambulanzen flächendeckend umsetzen statt einzelner Pilotprojekte“

Wieder zwei Femizide in Österreich - SPÖ-Justizsprecherin für mehr Gewaltschutz und konsequentes Handeln der Bundesregierung

Wien (OTS/SK) - Seit Mai 2021 liegt ein Antrag für Gewaltambulanzen von SPÖ-Justizsprecherin Selma Yildirim im Nationalrat und wird immer wieder vertagt. Zuletzt im Justizausschuss am 12. Oktober. „Es ist positiv, dass nun nach endlosen Ankündigungen endlich Bewegung in die Sache zu kommen scheint. Jetzt aber zwei Pilotprojekte im Osten und Süden Österreichs umzusetzen, finde ich angesichts der dramatischen Lage enttäuschend“, so Yildirim. „Wir brauchen ein flächendeckendes Angebot in ganz Österreich. Was nicht geht, ist wieder einmal den Westen auszusparen. Vor allem gibt es an der Innsbrucker Klink bereits ein engagiertes Team mit einem Vorzeigeprojekt zum Gewaltschutz. Es gilt also endlich Nägel mit Köpfen zu machen, statt weiterer Pilotprojekte – ein solche gibt es längst in Graz“, fordert Yildirim. ****

„Österreich hat ganz klar ein Problem mit Männergewalt. Erst am Wochenende wurden wieder zwei Frauen von ihren (Ex-)Partnern ermordet. Dagegen gilt es endlich entschlossen vorzugehen. Das beinhaltet zahlreiche Maßnahmen. Angefangen bei der Bildung, bis eben zu Gewaltambulanzen.“ (Schluss) up

