Hanke: "Dritter Entlastungsschritt bei Fernwärmepreisen in Wien fix"

Wien Energie senkt Teilbeträge für Fernwärme weiter ab – Ersparnis individuell unterschiedlich – 70 m2-Standardwohnung erhält Entlastung zwischen 80 und bis 230 Euro

Mit der mittlerweile dritten Preissenkung bei der Fernwärme in diesem Jahr lösen wir unser Versprechen ein, jeden Spielraum zu nutzen, um die Wiener*innen zu entlasten Wirtschafts- und Stadtwerke-Stadtrat Peter Hanke

Wien (OTS) - Im Juni 2023 präsentierte Wirtschafts- und Stadtwerke-Stadtrat Peter Hanke ein 340 Millionen Euro schweres Entlastungspaket für Wien Energie-Kund*innen. Das war ein erster wichtiger Schritt, doch noch im Sommer stellte Hanke – nach wirtschaftlichen Möglichkeiten – mögliche weitere Entlastungsschritte in den Raum.

Wien Energie erhielt den konkreten Auftrag, die Entwicklung an den Energiemärkten stetig genau zu beobachten. "Jetzt im Herbst wissen wir schon mehr darüber, wie sich die Preise zwischenzeitlich entwickelt haben. Auch die Wiener Fairnesskommission unter Leitung von Jurist Walter Barfuß hat die Kostenentwicklungen der Fernwärme in den letzten Wochen detailliert geprüft und evaluiert. Nun liegt das Ergebnis vor: Die Marktlage der vergangenen Wochen und die aktuellsten Winter-Prognosen ermöglichen eine zusätzliche Senkung der laufenden Kosten für Fernwärme-Kund*innen in Wien. Diese Reduktionen werden deutlich spürbar sein: Wir sprechen hier bei einer Standardwohnung mit 70 Quadratmeter von einer Ersparnis zwischen 80 und 230 Euro alle zwei Monate. Mit der mittlerweile dritten Preissenkung bei der Fernwärme in diesem Jahr lösen wir unser Versprechen ein, jeden Spielraum zu nutzen, um die Wiener*innen zu entlasten ", so Hanke.

Entlastung kommt mit neuen Teilbeträgen bei Jahresabrechnung

Wien Energie geht davon aus, dass die Fernwärmekosten im Lauf des kommenden Heizjahres im Vergleich zum Vorjahr weiter sinken werden und preist das bereits vorab in die neuen Teilbeträge ein, um möglichst rasch eine Entlastung zu erreichen. Für die zusätzliche Preisreduktion wird Wien Energie nun nochmals rund 120 Millionen Euro in die Hand nehmen – vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Gremien. Die Maßnahmen sollen im Dezember in den Aufsichtsräten von Wien Energie und Wiener Stadtwerken beschlossen werden.

Die Fernwärme-Preisreduktion wird im Zuge der kommenden Jahresabrechnungen in den neuen Teilbeträgen berücksichtigt. Die individuelle Ersparnis und Veränderung des Teilbetrags ist vom Gesamtverbrauch des Objekts, dem persönlichen Verbrauch im Vorjahr und dem jeweiligen Vertrag abhängig. Die Abrechnung von Kund*innen, die dem Preisbescheid unterliegen, beginnt nächste Woche, danach folgen tranchenweise weitere Kund*innengruppen. Insgesamt dauert die Abrechnung von allen Fernwärmekund*innen etwa bis Mitte/Ende Jänner.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Roberta „Louis“ Kraft

Mediensprecherin Stadtrat Peter Hanke

roberta.kraft @ wien.gv.at

+43 1 4000 81211