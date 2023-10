FW-Bundesvorstand wählt Bundesobmann Stv. Reinhard Langthaler einstimmig zum Generalsekretär!

Wirtschaft braucht eine starke Stimme, die bis in die Partei reicht!

Wien (OTS) - In der Bundesvorstandssitzung der Freiheitlichen Wirtschaft (FW) am 20. Oktober in Trofaiach wurde ein bedeutender Beschluss gefasst. Der Bundesvorstand der FW wählte Reinhard Langthaler, den niederösterreichischen Landesobmann, einstimmig zum Generalsekretär der Freiheitlichen Wirtschaft Österreich. Diese Entscheidung spiegelt das Vertrauen der Vertreter aller Bundesländer wider und markiert einen wichtigen Schritt für die Organisation. „Reinhard Langthaler wird in seiner Funktion als Generalsekretär den Fokus auf die Professionalisierung und Effizienz der politischen Arbeit der FW legen und damit auch das Sprachrohr in die Bundespartei sein“, freut sich Bundesobmann, WKO-Vizepräsident Matthias Krenn, in einer Aussendung.

Krenn dazu: „Reinhard Langthaler war auch mein Wunschkandidat und ich freue mich sehr, dass er sofort zugesagt hat, diese wichtige Aufgabe für die Freiheitliche Wirtschaft zu übernehmen. Langthaler kommt aus Niederösterreich, ist verheiratet, Vater von 3 Kindern und führt erfolgreich mehrere Unternehmen. Zudem ist er als Spitzenfunktionär in der Wirtschaftskammer ein kompetenter Wirtschaftsvertreter. Er kennt auch die Partei und ihre Strukturen in- und auswendig und ist in unseren Landes- und Kammerorganisationen bestens vernetzt. Er wird die starke, besonnene und kompetente Stimme unsere Organisation sein. Gemeinsam mit Bundesgeschäftsführer Ernst Lengauer wird Reinhard Langthaler die Weichen für eine zukunftsfitte und schlagkräftige Organisation stellen, welche die berechtigten Anliegen der Wirtschaft direkt in die verantwortliche Politik einbringt!“

Langthaler freut sich sehr über die neue Aufgabe und wird umgehend die Arbeit aufnehmen: „Der Wirtschaftsstandort erfordert dringend Lösungen, die wir als FW aufzeigen.“ Unser Leitmotive für die Wirtschaft lauten: Anreize schaffen, anstatt neue Steuern einzuführen, die Senkung der Lohnnebenkosten und die Einführung einer Ausgabenbremse für die Regierung.

Der FW-Bundesvorstand ist erfreut von der Aussicht auf eine künftig enge Kooperation mit der Bundespartei, schließlich geht es darum gemeinsam die massiven Herausforderungen des Wirtschaftsstandorts Österreich anzugehen. „Um die größte Wirtschaftskrise der 2. Republik zu bewältigen, braucht es Partner und dafür sind wir bestens gerüstet“, so der neue Generalsekretär, Reinhard Langthaler abschließend.

