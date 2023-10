Zierfuß zu Kindergartenstreik: Wiederkehr muss endlich Fachkraft-Kind-Schlüssel verbessern

Elementarpädagoginnen und -pädagogen brauchen langfristige Perspektive – Oberflächliche neos-PR-Maßnahmen sind nicht genug

Wien (OTS) - „Es ist kein Wunder, dass Wiens Elementarpädagoginnen und -pädagogen morgen erneut auf die Straße gehen. Unsere Kindergärten brauchen endlich eine langfristige Perspektive zur Verbesserung der Arbeits- und Lernbedingungen. Ohne schrittweise Verbesserung des Fachkraft-Kind-Schlüssels fehlt diese Perspektive. Daran ändern auch oberflächliche PR-Maßnahmen des neos-Bildungsstadtrates Wiederkehr nichts. Wiens Kindergärten brauchen strukturelle Verbesserungen, die ohne Erhöhung des Fachkraft-Kind-Schlüssels nicht zu machen sind“, so der Bildungssprecher der Wiener Volkspartei Gemeinderat Harald Zierfuß im Vorfeld des morgigen Kindergartenstreiks.

„Kindergärten sind die erste Bildungseinrichtung und haben eine enorme Auswirkung auf den weiteren Bildungsverlauf unserer Kinder. Wenn in Wiens Kindergärten bereits zwei Drittel der Kinder eine nicht-deutsche Umgangssprache haben, dann muss alles dafür getan werden, dass sie bis zum Schuleintritt als ordentliche Schüler geführt werden können“, so Zierfuß. Dass dies mit dem derzeitigen Betreuungsschlüssel nicht funktioniert, zeigen die einfachen Zahlen. „Wenn 60 Prozent der außerordentlichen Schüler bereits in Österreich geboren sind, 80 Prozent sogar mehr als zwei Jahre einen Kindergarten besucht haben, dann haben wir ein hausgemachtes Problem, das endlich angegangen werden muss“, so Zierfuß.

