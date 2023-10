ÖSTERREICH SAMMELT: Neue Initiative für eine höhere Recyclingquote

Wien (OTS) - In den kommenden Jahren soll Österreich erhebliche Fortschritte beim Ausbau der Kreislaufwirtschaft machen. Besonders wichtig dabei ist der richtige Umgang mit Verpackungsabfällen.

Vor allem bei Kunststoff- und Leichtverpackungen heißt es anpacken. Bis 2025 muss hier die Recyclingquote in Österreich von 25 Prozent auf 50 Prozent steigen. Die Vorgaben, auf die sich die Mitgliedsstaaten der EU geeinigt haben, sorgen dabei für Tempo.

Dazu muss die Sammelmenge erhöht, und die Sammelqualität gesteigert werden. Das gelingt, indem Fehlwürfe in die falsche Tonne möglichst nicht mehr vorkommen. Dies gilt natürlich auch bei Papier-, Glas- und Metallverpackungen. Denn Verpackungen sind wertvolle Rohstoffe und gehören RAUS AUS DEM RESTMÜLL.

Um dieses Ziel zu erreichen, steht mit ÖSTERREICH SAMMELT allen Bürger:innen eine Informationsplattform für sämtliche Themen rund um das Vermeiden, Trennen, Sammeln und Recyceln von Verpackungen zur Verfügung.

ÖSTERREICH SAMMELT bietet auf seiner Webseite und den Social-Media-Kanälen praktische Trennanleitungen, Tools und Tipps wie die äußerst hilfreiche „Zerreißprobe“ und mehr, um bei der Suche nach der richtigen Tonne zu helfen. Es werden auch wirksame Wege gezeigt, um sparsamer mit Lebensmitteln, Verpackungen und Haushaltsgegenständen umzugehen. So lässt sich die Vermeidung und getrennte Sammlung von Abfällen leicht in den Alltag integrieren.

„Es fühlt sich gut an darüber Bescheid zu wissen, was aus Verpackungsabfällen entstehen kann, und wie durch Vermeidung und Recycling Geld und Ressourcen gespart werden. Kurz gesagt: Verpackungen sammeln ist einfacher Umweltschutz, der wirkt“, so Andreas Pertl von ÖSTERREICH SAMMELT.

Beitrag für den Klimaschutz

„Es ist wichtig, dass wir in Österreich möglichst viele Menschen mit den richtigen Informationen rund um Abfallvermeidung und -trennung erreichen. Das gilt insbesondere für Verpackungen. Je mehr wir davon vermeiden und recyceln, umso größer ist der Beitrag für den Klimaschutz und für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft“, sagt Leonore Gewessler, Bundesministerin für Klimaschutz.

„Mit der Initiative ÖSTERREICH SAMMELT wurde von den Sammel- und Verwertungssystemen für Verpackungen eine leicht zugängliche Plattform für den Informationsaustausch geschaffen, die bereits mehr als ein Million Menschen erreicht hat“, ergänzt Andreas Pertl von ÖSTERREICH SAMMELT.

Im Herbst 2023 werden weitere Akzente mit einer neuen Social-Media-Kampagne gesetzt. Im Vordergrund bei ÖSTERREICH SAMMELT SICH GLÜCKLICH stehen dabei die Momente, die das gute Gefühl beim Sammeln auslösen.

Alles zum Thema auf www.oesterreich-sammelt.at und auf Instagram und Facebook.

Über ÖSTERREICH SAMMELT:

Träger der Initiative sind die in Österreich genehmigten Sammel- und Verwertungssysteme für Verpackungen:

Altstoff Recycling Austria AG (ARA)

Austria Glas Recycling GmbH (AGR)

Bonus Holsystem für Verpackungen GmbH & Co. KG

European Recycling Platform (ERP) Austria GmbH

Interzero Circular Solutions Europe GmbH

Reclay Systems GmbH

Organisiert wird die Plattform von der Verpackungskoordinierungsstelle gemeinnützige GmbH (VKS), einer Tochtergesellschaft des Umweltbundesamtes.

