AVISO: Integrationsministerin Susanne Raab lädt zum 3. Vienna Forum

Experten-Konferenz gegen Spaltungstendenzen und Extremismus am 24. Oktober 2023

Wien (OTS) - Am Dienstag, den 24. Oktober 2023, lädt Integrationsministerin Susanne Raab zum dritten Mal zum „Vienna Forum on Countering Segregation and Extremism in the Context of Integration“, das dieses Jahr wieder im Palais Niederösterreich stattfindet.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen, am Vormittagsprogramm des diesjährigen Vienna Forum teilzunehmen.

Die Konferenz wird in englischer Sprache ohne Dolmetschung abgehalten.

Termine für Medien:

10.00 Uhr

Eröffnungsrede von Integrationsministerin Susanne Raab

10.15 Uhr

Keynote von Ahmad Mansour, Direktor der Mansour Initiative for Democracy Promotion and Extremism Prevention GmbH (MIND)

10.40 Uhr

Minister Panel mit

Susanne Raab, Ministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien

Kaare Dybvad Bek, Minister für Immigration und Integration, Dänemark

Sofia Voultepsi, Vizeministerin für Migration und Asyl, Griechenland

Etienne Apaire, Generalsekretär des Interministeriellen Ausschusses für die Prävention von Kriminalität und Radikalisierung, Frankreich





Ort: Palais Niederösterreich, Herrengasse 23, 1010 Wien (Einlass ab 9.00 Uhr)

