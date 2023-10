Sieben Verkehrstote in der vergangenen Woche

334 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 22. Oktober 2023

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben drei Pkw-Lenker, zwei Fußgänger, ein Lenker eines Klein-Lkws und ein Motorrad-Lenker bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstag, 17. Oktober 2023, im Bezirk Landeck, Tirol, bei dem ein oben erwähnter Pkw-Lenker getötet wurde. Ein 58-jähriger Pkw-Lenker fuhr in den Morgenstunden mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit und ohne eingeschalteter Fahrzeugbeleuchtung auf der Landesstraße B 171. Auf der Höhe einer Firmenausfahrt wollte ein 33-Jähriger mit einem Radlader die Fahrbahn überqueren und dürfte dabei den herannahenden Pkw übersehen haben, wodurch es zur folgenschweren Kollision kam. Da der Pkw-Lenker vermutlich keinen Sicherheitsgurt verwendete, wurde dieser massiv im Fahrzeug eingeklemmt und konnte nur schwer aus dem Wrack geborgen werden. Der 58-Jährige erlitt bei der Kollision derart schwere Verletzungen, dass er im Krankenhaus verstarb. Fünf der sieben in der vergangenen Woche verstorbenen Verkehrsteilnehmer verunglückten am Wochenende.

Drei Personen kamen in der Vorwoche auf Landesstraßen L, zwei auf Landesstraßen B und jeweils eine auf einer Gemeindestraße und Schnellstraße ums Leben. Jeweils zwei Verkehrstote mussten in der Steiermark und Tirol sowie je einer im Burgenland, Niederösterreich und Vorarlberg beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in je zwei Fällen eine nichtangepasste Geschwindigkeit und Unachtsamkeit/Ablenkung sowie in jeweils einem Fall eine Alkoholisierung und ein Fehlverhalten eines Fußgängers. Bei einem Unfall konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden. Drei tödliche Unfälle waren Alleinunfälle und zwei Fahrzeuglenker verwendeten vermutlich keinen Sicherheitsgurt.

Vom 1. Jänner bis 22. Oktober 2023 gab es im österreichischen Straßennetz 334 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2022 waren es 325 und 2021 292.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Abteilung I/C/10 - Öffentlichkeitsarbeit

Ressortsprecher des Bundesministeriums für Inneres

+43 (0) 1-531 26 – 90 15 60

BMI-Ressortsprecher @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at



Bundesministerium für Inneres

Florian Ammer, BA

Verkehrsdienst/Strategische Unfallanalyse

Tel.: +43-0-59133-982514

florian.ammer @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at