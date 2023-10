Grüne Wien/Pühringer, Kunrath: „Kein Millimeter Platz für Antisemitismus!“

Jüdinnen und Juden müssen in Wien sicher sein – mangelnde Polizeiüberwachung des Stadttempels ist beschämend

Wien (OTS) - „Der Angriff auf den Wiener Stadttempel, bei dem die Flagge Israels heruntergerissen wurde, zeigt leider auf traurige Art und Weise, dass sich Jüdinnen und Juden in Wien derzeit nicht sicher fühlen können“, so Judith Pühringer, Parteivorsitzende Grüne Wien. „Wir dürfen dem Antisemitismus keinen Millimeter Platz in unserer Stadt lassen. Jüdinnen und Juden müssen in Wien sicher sein“, so Pühringer und Niki Kunrath, Menschenrechtssprecher Grüne Wien, weiter.

Mangelnde Überwachung völlig unverständlich

Zwischen der eilig einberufenen Pressekonferenz des Innenministeriums, bei der die zweithöchste Terrorwarnstufe ausgerufen wurde, und dem antisemitischen Angriff auf die Synagoge lagen lediglich zwei Tage. Sollte sich bewahrheiten, dass die Wiener Polizei tatsächlich eine engmaschigere Bewachung des Stadttempels verweigert habe, könne nicht einfach zur Tagesordnung übergangen werden, so Pühringer. „Dass an einem so symbolträchtigen Ort kein umfassender Polizeischutz gewährleistet wurde, ist ein verheerendes und beschämendes Signal an die jüdische Gemeinde in unserer Stadt“, hält Kunrath fest.

Echte Problemlösung – ohne Rassismus und Islamophobie

Laut der Antisemitismus-Meldestelle der Israelitischen Kultusgemeinde wurden in den ersten zwei Wochen seit dem Terrorangriff der Hamas 76 antisemitische Vorfälle in Österreich gemeldet. „Wir müssen das Problem ehrlich diskutieren und gemeinsam Lösungen finden – ohne dabei rassistische oder islamophobe Vorurteile zu bedienen“, so Pühringer und Kunrath und abschließend: „Es ist umso notwendiger, dass wir jetzt alle aufstehen und unsere Stimmen erheben: für Menschenrechte, Demokratie und gegen jede Form von Antisemitismus und Rassismus.“

