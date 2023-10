Laura Viechtbauer – Aufstieg zur Rechtsanwältin bei Haslinger / Nagele

Für mich bietet Haslinger / Nagele das ideale Umfeld, um auf höchstem juristischen Niveau komplexe Rechtsprobleme zu analysieren und innovative Lösungen zu entwickeln. Aufgrund der interdisziplinären Ausrichtung und breiten Aufstellung von Haslinger / Nagele sehe ich auch spannende Möglichkeiten zur Weiterentwicklung. Neben meinen Spezialgebieten werde ich daher künftig auch in den eng mit dem Strafrecht in Zusammenhang stehenden Rechtsgebieten Compliance und Litigation tätig sein. Mag. Laura Viechbauer, Anwältin Kanzlei Haslinger / Nagele 1/2

Laura Viechtbauer ist nicht nur eine Top-Juristin sondern auch eine durchsetzungsstarke Persönlichkeit. Genau das brauchen unsere Mandantinnen und Mandanten in der täglichen Auseinandersetzung mit den Strafverfolgungsbehörden! Bereits in den letzten 3,5 Jahre konnten wir von Lauras rechtlichem und sozialem Geschick profitieren. Nun sind wir stolz, den Weg weiter mit ihr zu gehen und so das Strafrechts-Team auf Anwaltsebene auszubauen Dr. Bernd Wiesinger, Partner im Team Strafverteidigung und Wirtschaftsstrafrecht 2/2

Wien (OTS) - Mit Oktober 2023 steigt Mag. Laura Viechtbauer (31), nach über 3 ½-jähriger Tätigkeit bei Haslinger / Nagele Rechtsanwälte zur Rechtsanwältin auf. Mit ihrem Aufstieg gelingt es ein weiteres Mal, mit äußerst talentiertem und engagiertem Nachwuchs die bestehende AnwältInnenriege aus dem eigenen Haus im Team Strafverteidigung und Wirtschaftsstrafrecht zu verstärken.

Nach dem Abschluss ihres Studiums der Rechtswissenschaften an der Universität Wien arbeitete Viechtbauer als Unternehmensjuristin für ein international agierendes Transportunternehmen, wo sie vor allem im Bereich Datenschutz tätig war, und sammelte vor ihrem Wechsel zu Haslinger / Nagele bereits wertvolle Berufserfahrung in zwei renommierten Anwaltskanzleien. Im April 2020 begann sie ihre berufliche Laufbahn als Rechtsanwaltsanwärterin in der Kanzlei Haslinger / Nagele und ist nun erfolgreich zur Anwältin aufgestiegen.

Die Tätigkeitsschwerpunkte von Mag. Laura Viechtbauer liegen im Strafrecht, Finanz-, Wirtschafts-, Verwaltungsstrafrecht und bei internen Ermittlungen sowie in den damit eng in Zusammenhang stehenden Rechtsgebieten Compliance und Litigation. Mit ihrer beeindruckenden Fachkompetenz wird Mag. Laura Viechtbauer das Team rund um Mag. René Haumer und Dr. Bernd Wiesinger weiter verstärken. Diese wichtige Entwicklung wird von Dr. Bernd Wiesinger, Partner im Team Strafverteidigung und Wirtschaftsstrafrecht, voller Zuversicht begrüßt. „ Laura Viechtbauer ist nicht nur eine Top-Juristin sondern auch eine durchsetzungsstarke Persönlichkeit. Genau das brauchen unsere Mandantinnen und Mandanten in der täglichen Auseinandersetzung mit den Strafverfolgungsbehörden! Bereits in den letzten 3,5 Jahre konnten wir von Lauras rechtlichem und sozialem Geschick profitieren. Nun sind wir stolz, den Weg weiter mit ihr zu gehen und so das Strafrechts-Team auf Anwaltsebene auszubauen “, sagt Dr. Bernd Wiesinger.

„Es freut mich, nach der Ausbildung meine Karriere bei Haslinger / Nagele auch als Rechtsanwältin weiter fortsetzen zu können. Meine Leidenschaft ist das Strafrecht. Somit wird der Fokus meiner Tätigkeit in den Bereichen Strafrecht, Finanz-, Wirtschafts- & Verwaltungsstrafrecht sowie bei internen Ermittlungen liegen. Während meiner bereits mehr als 3 ½-jährigen Unternehmenszugehörigkeit genoss ich in diesen Rechtsbereichen eine herausragende Ausbildung bei Dr. Bernd Wiesinger.

Für mich bietet Haslinger / Nagele das ideale Umfeld, um auf höchstem juristischen Niveau komplexe Rechtsprobleme zu analysieren und innovative Lösungen zu entwickeln. Aufgrund der interdisziplinären Ausrichtung und breiten Aufstellung von Haslinger / Nagele sehe ich auch spannende Möglichkeiten zur Weiterentwicklung. Neben meinen Spezialgebieten werde ich daher künftig auch in den eng mit dem Strafrecht in Zusammenhang stehenden Rechtsgebieten Compliance und Litigation tätig sein.

Es erfüllt mich mit großer Freude und Stolz, weiterhin Teil des großartigen und dynamischen Teams von Haslinger / Nagele zu sein und gemeinsam unseren Klienten mit Hingabe exzellente juristische Dienstleistungen zu bieten. Ich freue mich, auf eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft!“, so Mag. Laura Viechtbauer.

Rückfragen & Kontakt:

Haslinger / Nagele Rechtsanwälte GmbH

Katharina Huber, MA

Marketing-Managerin

+43 732 78 43 31 236

katharina.huber @ haslinger-nagele.com

https://www.haslinger-nagele.com/