20 Jahre „More Ohr Less“ in Baden

Jubiläumsausgabe des Festivals startet am 25. Oktober

St. Pölten (OTS/NLK) - Das von Hans-Joachim Roedelius und seiner Frau Christine Martha gegründete Musikfestival und Symposion „More Ohr Less“ feiert heuer sein 20-Jahre-Jubiläum und bietet von Mittwoch, 25., bis Sonntag, 29. Oktober, an verschiedenen Orten in Baden Konzerte, künstlerische Kooperationen, Ausstellungen und Vorträge unter dem Motto „Walle, walle!“ nach Johann Wolfgang Goethe.

Erster Programmpunkt ist am Mittwoch, 25. Oktober, ab 16 Uhr im Garten der Casa Roedelius das Konzeptkunstprojekt „Besuch der Könige von Elgaland-Vargaland & Eröffnung einer Embassy“. Ab 18 Uhr folgt im Haus der Kunst das Pre-Opening von „Wallende Wolken“, einer Fotoschau von Carmen Alt-Chaplin, „The Roedelius Cells“, einer Soundinstallation von Tim Story, sowie „Der andere König“, einer Installation von Rosa Roedelius.

Am Nationalfeiertag, Donnerstag, 26. Oktober, wird um 11 Uhr im Kunstverein Baden mit der Matinee „Überwältigt vom Zauber. WortTonBild – Zwischenrufe nach Goethe“ sowie einem Live Auftritt von Susanna Ridler und Claudia Schumann gestartet. Ab 14 Uhr erhebt sich vom Bellevueplatz im Kurpark aus eine musikalische Klangwolke von Hans-Joachim Roedelius und Christoph H. Müller über Baden. Ab 19 Uhr feiert Hans-Joachim Roedelius im Theater am Steg seinen 89. Geburtstag; mit dabei sind u. a. Alfred Goubran, Lene Lovich, Marina Vesic, Clementine Gasser, Tim Story, Albin Paulus sowie Aarongant und Resting Sad Face.

Am Freitag, 27. Oktober, widmet sich ab 19 Uhr ein zweiter Konzertabend im Theater am Steg der Theremin-Künstlerin Dorit Chrysler, gefolgt von Klangkunst von Carl Michael von Hausswolff sowie einem Konzert von Black Marine & Morgan King. Am Samstag, 28. Oktober, stehen dann ab 19.30 Uhr im Arnulf Rainer Museum ein von Christoph H. Müller musikalisch umrahmter performativer Vortrag von Nadja Schmidt sowie die Soundperformance „Zurufe“ des MOL Orchesters – Christopher James Chaplin, Carl Michael von Hausswolff, Christoph H. Müller, Hans-Joachim Roedelius und Tim Story – auf dem Programm. Das Finale am Sonntag, 29. Oktober, präsentiert ab 15 Uhr in der Kirche St. Stephan das Konzert „Zensibility“ von Arnulf Kasar und Hans-Joachim Roedelius samt Albumvorstellung.

Nähere Informationen beim Festivalbüro unter 0650/8125178, e-mail festival @ more-ohr-less.com und www.more-ohr-less.com/programm; Karten unter www.more-ohr-less.com/tickets.

